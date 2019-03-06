7 проектов из Красноярского края стали победителями конкурса «Православная инициатива»

Координационный комитет по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла подвел итоги Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».

Этот конкурс проводится уже 14 лет, в этом году было подано 1250 заявок из 77 регионов России и 14 стран, — сообщает сайт pravkonkurs.ru.

Победителями стали 255 проектов, в их числе 7 - из Красноярского края. Четвертый раз побеждает в конкурсе Красноярский филиал ИД «Комсомольская правда» с проектом «Время веры». Газета предложит читателям спецприложение в еженедельнике «Комсомольская правда», первый номер выйдет уже в конце апреля. Также «Комсомольская правда» выпустит два православных путеводителя. Один расскажет о святых местах Красноярского края, другой будет полностью посвящен Енисейску.

Что касается других проектов-победителей, они тоже будут интересны широкой аудитории. К примеру, наши коллеги, Издательский Дом «Восточная Сибирь», продолжат свой проект – большой рассказ о подвиге священномучеников Красноярского края во времена революционного лихолетья. Большинство из них трагически погибли в 1919 году. Целая серия тематических выставок, лекций, круглых столов, встреч со школьниками, студентами и общественностью пройдет в Красноярске, Енисейске и Канске. Итогом станет документальный фильм и научно-популярная брошюра о жизненном пути прославленных новомучеников.

Еще одни проект о духовном служении сделает фонд «Ладанка». Это будет 15 видеоисторий о роли веры в жизни земляков, которыми гордится край, среди них, Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (святитель Лука), Иван Всеволодович Шпиллер, Виктор Петрович Астафьев.

Проект красноярского педагогического университета тоже посвящен великим людям и называется «Пасхальные встречи: к юбилею В.П.Астафьева». Это будет целая история, посвященная нашему земляку, имя которого и носит университет: лекции, мастер-классы, публичные чтения, показ спектакля по мотивам произведений Виктора Петровича Астафьева.

Проект отряда Красноярской епархиальной Дружины разведчиков «Мангазея» адресован детям и подросткам Сосновоборска и села Есаулово, в том числе из детских домов и малообеспеченных семей. В планах - паломнические поездки, спортивные и культурные походы.

Общественная организация свободного творчества «Аэростат» предложит проект «Классный отдых без родителей» для подростков с инвалидностью. Их ждет полезный опыт самостоятельной жизни в летних инклюзивных лагерях «Трудово-2019», их будет два, в православном лагере в скиту, и поездка в Енисейск. Для родителей запланированы семинары с участием федеральных и региональных экспертов.

Добрый социальный проект должен получиться у молодежного клуба миссионерской журналистики и прихода храма во имя преподобного Сергия Радонежского в микрорайоне Горный. Главная идея – соединить и сплотить поколения: юное, воцерковленное и старшее из советской эпохи. Интересна и форма. Подростки православного клуба «Благовестник» учатся азам журналистики, чтобы интервьюировать пожилых людей – создателей истории и носителей исторической памяти. Совместные паломнические поездки, праздники, общение, чтобы никто не остался одиноким, душевные разговоры. И однажды родится книга о прихожанах двух храмов, их пути к Богу.