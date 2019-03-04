«Родился мальчик, назвали Кириллом»: во время матча по керлингу у красноярской болельщицы начались роды

В Красноярске у девушки начались роды прямо во время матча по керлингу.

- Вы по поводу ребенка? – в министерстве здравоохранения Красноярского края будто ожидали звонка из «Комсомольской правды». – Да-да, это вчера случилось, вечером. Молодую женщину-болельщицу госпитализировали прямо с соревнований. А утром она уже родила мальчика: вес 3180, длина 51 сантиметр. Назвали Кириллом.

Все произошло накануне, 3 марта. Во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина шли соревнования по керлингу в рамках Зимней универсиады-2019. Встретились женские команды России и Китая. Все внимание зрителей было обращено на ледовое поле, так что мало кто заметил небольшую суматоху на трибуне. 29-летняя жительница Красноярска почувствовала, что у нее начинаются роды, сообщила мужу. Они вышли в фойе и там им помогли вызвать «Скорую». Машина с мигалками подъехала прямо к главному входу.

- Это первые роды, первый ребенок, роды прошли в срок. Мама думала, что успеет посмотреть матч. До того, как прийти на состязания, она чувствовала себя хорошо и не думала, что такое может с ней случиться.

Наверняка девушка с супругом приобрели билеты заранее, поэтому решили не откладывать поход на матч. А уже во время игры от испытанных эмоций мамы малыш, видимо, и захотел появиться на свет. Сегодня под утро и произошло это большое чудо. Мама и сынишка чувствуют себя превосходно.