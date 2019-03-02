Первые медали красноярской Универсиады «Сопка» принесет уже завтра, 3 марта

Фристайлисты, прибывшие на состязания Зимней универсиады, уже опробовали склоны кластера «Сопка». 1 и 2 марта здесь прошли официальные тренировки. 27 лыжных акробатов из 7 стран (России, Беларуси, Китая, Казахстана, Японии, Германии и Южной Кореи), в эти дни пробовали трассу, проверяли, где и как можно использовать для себя ее преимущество.

Сказать, что спортсмены остались довольны – это будет сухая и неполная оценка. Многие признали: красноярская трасса – одна из лучших в мире. Мультиспортивный комплекс находится в черте города и очень компактный: с одной стороны горнолыжная трасса, с другой – трасса для сноуборда. К тому же здесь открывается красивый вид на весь город целиком.

Вот как отозвался о ней главный тренер сборной России по фристайлу Александр Долгов:

- Главное – это подготовка трассы. А трассой и трамплином мы довольны, как и всем кластером «Сопка», в создании которого Федерация фристайла России принимала непосредственное участие с самых ранних этапов строительства. Это мировой уровень, несомненно.

Спортсмены опробовали трассы на тренировках и готовы к стартам. Фото предоставлено Дирекцией Универсиады

Не скрывал своего восхищения и технический делегат FIS по фристайлу Райнхард Крампфл:

- Я очень впечатлен и самим объектом и работой персонала, видна огромная проделанная работа. Мы открыты для диалога и заявок в плане проведения здесь международных соревнований, например, чемпионатов мира.

Состязания еще не начались, но на «Сопку» уже большие планы у чиновников спорта. Решено, что здесь будет проводиться подготовка атлетов для будущей зимней Олимпиады, которая пройдет в Пекине в 2022 году. Здесь же планируют поводить этапы Кубков мира, а возможно и Чемпионаты.

Добавим, что состязания по фристайлу на «Сопке» начнутся завтра, 3 марта и имена первых чемпионов Универсиады мы узнаем именно там.