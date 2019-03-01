Александр Усс: «Уровень подготовки Универсиады – это не только итог работы красноярской команды, а результат труда всей страны»

1 марта, в преддверии официального открытия XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года, в главном пресс-центре состоялась официальная пресс-конференция. Пообщаться с многочисленной армией журналистов приехали президент FISU Олег Матыцин, заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец, губернатор Красноярского края Александр Усс, генеральный секретарь – исполнительный директор FISU Эрик Сэйнтронд, руководитель дирекции Зимней универсиады-2019 Максим Уразов, олимпийский чемпион, посол Студенческих игр Алексей Ягудин, а также участница Зимней универсиады-2019, хоккеистка из США Мэйделин Волсманн.

В самом начале своего выступления президент FISU Олег Матыцин отметил вклад Сибирского федерального университета в подготовку международного мероприятия. Волонтеры из числа студентов этого вуза создают атмосферу праздника и помогают профессионально работать на всех направлениях, связанных с организацией Студенческих игр. На базе СФУ построена Деревня Универсиады, именно студентам этого университета потом останется большое наследие.

О наследии Всемирных студенческих игр говорила заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец:

- Мы потратили шесть лет, чтобы подготовиться в полном объеме к Универсиаде. Построены 34 объекта, включая новый мост через Енисей. Для нас очень важно, что объекты, которые строились к Универсиаде – это не только спортивные сооружения, но и объекты социальной инфраструктуры, которые помогут развитию города. Спортивная инфраструктура в этом ряду стоит особо: мы уже знаем ее предназначение. Принята специальная концепция наследия, где мы понимаем, что несколько объектов отойдет Сибирскому федеральному университету. Они станут базой для занятий спортом студентов СФУ, спортивных школ города и местом отдыха красноярцев.

Губернатор края Александр Усс. Фото предоставлено Дирекцией Универсиады

В ходе пресс-конференции губернатор края Александр Усс поблагодарил партнеров за помощь в подготовке к событию:

- Роль спонсоров и партнеров трудно переоценить. У нас есть генеральный партнер – компания «Норникель», которая с самого начала не только реконструировала принадлежащий им объект – Фанпарк «Бобровый лог», но и оказала большую помощь в операционном процессе. Я считаю, что спонсорское участие – это не только деньги и предоставление своего персонала, но и хорошая объединяющая поддержка, которую бизнес и спорт делает чем-то единым.

Подготовка в Универсиаде заняла шесть лет. Красноярску повезло: он воспользовался опытом российских городов, которые организовывали крупные спортивные события – Олимпиаду в Сочи, Универсиаду в Казани, Чемпионат мира по футболу. Они поделились с Красноярском не просто примером, но и делом – многие специалисты из этих городов приезжали сюда на разных этапах подготовки.

- Универсиада для России и для всего мира – важнейшее спортивное и гуманитарное событие. Мы благодарны семье FISU за то, что России было оказано доверие, ведь впервые на своей территории Российская Федерация будет принимать Зимнюю универсиаду. Отношение к зимним видам спорта в России особое – мы очень любим хоккей, фигурное катание, горные лыжи и сноуборд. Наверное, нет ни одного из представленных на Универсиаде видов спорта, который не был бы популярен в нашей стране, – отметила Ольга Голодец.

На пресс-конференцию собралась целая армия журналистов. Фото предоставлено Дирекцией Универсиады

Напомним, первые в истории России зимние Студенческие игры под эгидой Международной федерации университетского спорта пройдут в Красноярске со 2 по 12 марта. На Всемирной зимней универсиаде-2019 ожидают свыше трех тысяч спортивных делегатов. На соревнованиях будут разыграны 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, лыжных гонках, хоккее с шайбой, горнолыжном спорте, керлинге, сноуборду, фигурном катании, шорт-треке, фристайлу, лыжном ориентировании и хоккее с мячом.