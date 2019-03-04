2019-03-04T06:42:47+03:00
Общество

Масленица 2019 в Красноярске: какого числа начинается, как и где праздновать

Праздничные мероприятия посвященные масленице пройдут во всех района Красноярска
Марина СОКОЛОВА
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Главный городской праздник соберет гостей на острове Татышев. Пройдет он 18 февраля на восточной стороне островаГлавный городской праздник соберет гостей на острове Татышев. Пройдет он 18 февраля на восточной стороне островаФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Пышные гулянья, ярмарки, аромат свежеиспеченных блинов, прощание с зимой и встреча долгожданной солнечной весны – это все о Масленице. Где в эти дни в Красноярске можно от души повеселиться и приобщиться к традициям наших предков – разбираемся вместе.

Как известно, Русская православная церковь не жалует языческие праздники, однако Масленица – исключение. Праздник блинов и веселья начинается за 56 дней (8 недель) до Пасхи и длится ровно неделю: с понедельника по воскресенье. В этом году масленичная неделя начинается 4 марта и завершится 10 марта, традиционно – сжиганием чучела. В древние времена масленичную неделю называли Сырной седмицей. Разрешалось есть только молочные продукты и рыбу. Мясо же было строго под запретом. На сегодняшний день - это самый веселый и сытный народный праздник.

В Красноярске в текущем году он совпал с Зимней универсиадой-2019. И как нам рассказали в мэрии, для гостей и жителей запланированы масштабные гулянья, будет работать много площадок и локаций, где каждый сможет почувствовать всю глубину русской души и широту гостеприимства.

Главный городской праздник пройдет на восточной стороне острова Татышев. Два дня: 9 и 10 марта для всех гостей будет работать ярмарка «Национальное подворье» и организованы развлекательные мероприятия: кулачные бои, перетягивание каната, поедание блинов, хороводы и многое другое. А 10 марта в 11 утра с острова стартует легкоатлетический забег «Здравствуй, Масленица!». После финиширования, всех участников накормят блинами с горячим чаем.

В субботу, 9 марта в музее-усадьбе имени Сурикова также пройдут масленичные народные гулянья, в рамках которых выступят фольклорные коллективы, будут организованы мастер-классы, разнообразные зимние забавы.

Еще один праздник, 9 марта, с 14 часов в самом сердце города – на Театральной площади - стартует «Сибирский разгуляй». Шумный и очень вкусный! И что важно, вход на все запланированные мероприятия – свободный.

Понедельник – «Встреча». По традиции в этот день нужно готовить чучело Масленицы, катать его по селу или городу на санях, затем поставить на площади.

Вторник – «Заигрыш». Можно нарядиться и в костюмы и маски и веселиться на ярмарке.

Среда – «Лакомка». В этот день хозяйки начинают печь блины и пироги. Кстати, зять может собрать друзей и родных и заявиться к теще на блины.

Четверг – «Разгул». В этот день начинаются молодецкие забавы. Мужчины меряются силами и удалью. Победителям – блины.

Пятница – «Тещин вечерок». Зять должен позвать тещу к себе и угостить как следует. А теща пусть прихватит с собой подарки.

Суббота – «Золовкины посиделки». Молодая жена приглашает золовку – сестру мужа и угощает ее как следует. Сестре разрешается покритиковать невестку.

Воскресенье – «Проводы» или прощеное воскресенье. В этот день принято просить прощения у родных, близких и друзей. Самый веселый день Масленицы, который заканчивается всеобщим народным гулянием и сожжением чучела.

В семидесяти километрах от Красноярска на центральной площади с. Сухобузимское 10 марта пройдет фестиваль народной культуры «Сибирская масленица», главным событием которого станет взятие снежного городка — народная сибирская забава, прославленная великим Василием Суриковым.

В программе праздника – выступление фольклорных коллективов Красноярского края, конкурсы, спортивно-развлекательные площадки, в том числе каток, катание на ездовых лайках и русских тройках.

В рамках праздника на центральной площади села Сухобузимского для гостей «Сибирской масленицы» будут работать подворья, торговые площадки, заведения с горячей едой и разнообразными напитками.

Как добраться? Расстояние между Красноярском и Сухобузимо – 71 километр по трассе. Можно на личном автотранспорте, можно и на рейсовом автобусе, который утром отправляется из Красноярска, а вечером возвращается в город. Время в пути – чуть более часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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