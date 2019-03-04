Масленица 2019 в Красноярске: какого числа начинается, как и где праздновать

Пышные гулянья, ярмарки, аромат свежеиспеченных блинов, прощание с зимой и встреча долгожданной солнечной весны – это все о Масленице. Где в эти дни в Красноярске можно от души повеселиться и приобщиться к традициям наших предков – разбираемся вместе.

Как известно, Русская православная церковь не жалует языческие праздники, однако Масленица – исключение. Праздник блинов и веселья начинается за 56 дней (8 недель) до Пасхи и длится ровно неделю: с понедельника по воскресенье. В этом году масленичная неделя начинается 4 марта и завершится 10 марта, традиционно – сжиганием чучела. В древние времена масленичную неделю называли Сырной седмицей. Разрешалось есть только молочные продукты и рыбу. Мясо же было строго под запретом. На сегодняшний день - это самый веселый и сытный народный праздник.

В Красноярске в текущем году он совпал с Зимней универсиадой-2019. И как нам рассказали в мэрии, для гостей и жителей запланированы масштабные гулянья, будет работать много площадок и локаций, где каждый сможет почувствовать всю глубину русской души и широту гостеприимства.

Главный городской праздник пройдет на восточной стороне острова Татышев. Два дня: 9 и 10 марта для всех гостей будет работать ярмарка «Национальное подворье» и организованы развлекательные мероприятия: кулачные бои, перетягивание каната, поедание блинов, хороводы и многое другое. А 10 марта в 11 утра с острова стартует легкоатлетический забег «Здравствуй, Масленица!». После финиширования, всех участников накормят блинами с горячим чаем.

В субботу, 9 марта в музее-усадьбе имени Сурикова также пройдут масленичные народные гулянья, в рамках которых выступят фольклорные коллективы, будут организованы мастер-классы, разнообразные зимние забавы.

Еще один праздник, 9 марта, с 14 часов в самом сердце города – на Театральной площади - стартует «Сибирский разгуляй». Шумный и очень вкусный! И что важно, вход на все запланированные мероприятия – свободный.

Понедельник – «Встреча». По традиции в этот день нужно готовить чучело Масленицы, катать его по селу или городу на санях, затем поставить на площади.

Вторник – «Заигрыш». Можно нарядиться и в костюмы и маски и веселиться на ярмарке.

Среда – «Лакомка». В этот день хозяйки начинают печь блины и пироги. Кстати, зять может собрать друзей и родных и заявиться к теще на блины.

Четверг – «Разгул». В этот день начинаются молодецкие забавы. Мужчины меряются силами и удалью. Победителям – блины.

Пятница – «Тещин вечерок». Зять должен позвать тещу к себе и угостить как следует. А теща пусть прихватит с собой подарки.

Суббота – «Золовкины посиделки». Молодая жена приглашает золовку – сестру мужа и угощает ее как следует. Сестре разрешается покритиковать невестку.

Воскресенье – «Проводы» или прощеное воскресенье. В этот день принято просить прощения у родных, близких и друзей. Самый веселый день Масленицы, который заканчивается всеобщим народным гулянием и сожжением чучела.

В семидесяти километрах от Красноярска на центральной площади с. Сухобузимское 10 марта пройдет фестиваль народной культуры «Сибирская масленица», главным событием которого станет взятие снежного городка — народная сибирская забава, прославленная великим Василием Суриковым.

В программе праздника – выступление фольклорных коллективов Красноярского края, конкурсы, спортивно-развлекательные площадки, в том числе каток, катание на ездовых лайках и русских тройках.

В рамках праздника на центральной площади села Сухобузимского для гостей «Сибирской масленицы» будут работать подворья, торговые площадки, заведения с горячей едой и разнообразными напитками.

Как добраться? Расстояние между Красноярском и Сухобузимо – 71 километр по трассе. Можно на личном автотранспорте, можно и на рейсовом автобусе, который утром отправляется из Красноярска, а вечером возвращается в город. Время в пути – чуть более часа.