Ксения Лычковская: «Раскрывать интеллектуальные преступления помогает марафонский бег»

Интеллектуальные преступления и марафонский бег, что между ними общего? Это две страсти капитана юстиции Ксении Лычковской. 8 марта руководитель отделения процессуального контроля за расследованием налоговых преступлений поговорила с «Комсомолкой» о своей работе и увлечениях.

Ксения, как пришла мысль посвятить себя службе?

Погоны ношу с 16 лет, в органах Следственного комитета 8. Окончила Омскую Академию МВД, после выпуска работала в полиции, после устроилась в Следственный комитет. Изначально мечты работать в органах как таковой не было, решение оказалось спонтанным. Мои родители не связаны с правоохранительными органами, они работают в сфере металлургии, мне же хотелось показать, что я могу работать в правоохранительных органах. Бытует мнение, что это не женская профессия, большая ответственность. Однако я добилась своей цели, люблю свою работу. Моя семья очень поддерживает меня, за это им отдельное спасибо.

Не надоедает постоянно ходить в форме?

К этому привыкаешь. В рабочее время мы в форме всегда. В университете носила ее в течение 5 лет. Да и теперь. Дискомфорта не было никогда. Правда, хожу в ней только на работе.

Капитан юстиции и просто красавица. Фото: из архива героини публикации.

Налоговые преступления – это же так непросто, как справляетесь?

По долгу службы пришлось на более глубоком уровне изучить бухгалтерию и налоговый учет, хотя математику, признаться, не люблю. Впрочем, мне нравится учиться и узнавать что-то новое. Ставить цели и идти к ним потихоньку. Мне так проще, чем плыть по течению.

Кстати, сначала по распределению я поработала следователем в полиции. Занималась раскрытием преступлений, связанных с кражами, разбоями. Но вскоре уволилась, перешла в комитет. Хотелось настоящей тяжелой следственной работы.

Надо сказать, к ней постепенно привыкаешь. Единственный момент: очень тяжело «проживаешь» дела, связанные с детьми. Был случай, когда девочка напилась таблеток, ее увезли в БСМП. Я приехала к ней домой – на осмотр места происшествия. За это время девочка умерла. И сказать родителям, что ее больше нет, нужно было мне. Люди верили, что дочку спасут, ей окажут помощь… Это было невыносимо. Первые эмоции родителей, когда они узнали об утрате своего ребенка, я не могу забыть до сих пор. Рада, что уже отошла от такого, сейчас у меня работа другого рода.

Чем она интересна?

Это действительно интеллектуальные преступления. Есть различные схемы уклонения от уплаты налогов, а наша задача доказать умышленные действия руководителя организации, направленные на уклонение от уплаты налогов от действий, направленных на оптимизацию бизнеса.

Еще одно направление в моей работе – восстановление конституционных прав граждан в части оплаты труда. Мы принимаем различные исчерпывающие меры, в рамках действующего законодательства РФ, с целью погашения задолженности по заработной плате перед работниками предприятий. Каждое из них стоит на контроле в Главном следственном управлении.

Остается ли время на увлечения?

Я занимаюсь любительским бегом, марафонами. Три раза в неделю хожу на тренировки. Начинала с дистанции пять километров после значительной подготовки перешла на полумарафонские дистанции (21,1 километр). Окончила школу бега, где тренер мне поставил правильную технику, что бы избежать травмирования. А недавно зарегистрировалась на московский марафон - 42,2 километра.

Сейчас ксения готовится к марафону. Фото: из архива героини публикации.

Увлеклась этим года два назад. Случайно попала на марафон в Красноярске. Понравилось, втянулась. Я люблю бегать, потому что есть время подумать, разложить все по полочкам, отвлечься от работы. Когда добегаешь до финиша, появляется эйфория, боль проходит.

Раньше я вся была в работе, уходила домой еще позже. Когда начала находить время для своего увлечения и на работе все систематизировалось, появились новые решения. Бег действительно помогает в работе, вообще любой вид спорта дисциплинирует.

Играю на скрипке. Окончила музыкальную школу, но… желание играть у меня несколько иссякло. Люблю сонаты Моцарта, иногда играю своим родным. Раньше папе играла произведение «Хор охотников», охота это его увлечение. За время обучения пришла к выводу, что творчество это не мое, мне необходимо, чтобы все было структурировано, по полочкам.

Друзей у меня не так много, но все это МОИ люди. При встречах с ними о работе стараюсь не говорить, общаемся на другие темы. У нас много общих интересов, все они увлеченные каким-либо делом, яркие, интересные.

Но именно работа – это бОльшая часть моей жизни. Хочется реализовываться в карьере. И, разумеется, не только. Но за должностями я не гонюсь, просто хочу быть настоящим профессионалом.