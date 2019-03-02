Культурная универсиада-2019 в Красноярске: события и мероприятия в марте, которые нельзя пропустить!
3-5 марта
«МИР СИБИРИ. ЗИМА»
Международный фестиваль этнической музыки и ремесел
Три дня фольклорной и современной музыки, декоративно-прикладного творчества, мастер-классов и т.д. Среди специальных гостей фестиваля представители 11 стран, в том числе: Сергей Старостин (Москва), Morgane Ji (Франция), Нейромонах Феофан (Санкт-Петербург) и многие другие звёзды World Music. Для тех, кто бывает на летних фестивалях в Шушенском, - уникальная возможность вернуться в эту атмосферу второй раз за год, для тех, кто не был там ни разу - шанс понять, что же так привлекает более 30 тысяч человек уже 15 лет подряд.
МВДЦ «Сибирь», ул. Авиаторов, 19
Время работы: с 10.00 до 23.00
Вход свободный.
Концерты: с 19.00 до 23.00.
Вход на главную сцену по билетам, стоимость 500 рублей.
4 марта
Шоу экстремальных видов спорта
Экстремальное шоу в сопровождении мультимедийного шоу от лучших спортсменов страны. В программе самые сложные трюки на велосипедах, агрессивных роликах, самокатах, скейтбордах и батутах.
Центр экстремального спорта «Спортэкс»
Остров Отдыха, 6
Начало: 19.00
Вход свободный.
6 марта
Национальный музыкальный проект «Универвидение»
Проект «Универвидение» объединяет самых талантливых певцов среди студентов России. Победителя конкурса определяет профессиональное жюри, состоящее из звезд российской эстрады и продюсеров.
Городской Дворец культуры
пр. Свободный, 48
Начало: 11.00
Вход свободный
8–10 марта
«REMUE MENAGE» (Франция)
Уникальное уличное представление от всемирно известной театральной компании. Красноярцы и гости города станут свидетелями незабываемого шествия гигантских светящихся белых медведей под управлением экстравагантных танцоров. Глашатаи, торговцы, уличные продавцы эликсиров, акробаты и укротители медведей соберутся вместе, чтобы подарить зрителям атмосферу настоящей сказки.
Пр. Мира (от перекрестка с ул. Дзержинского до перекрестка с ул. Вейнбаума)
Начало: 19.00
Вход свободный.
9 марта
Фестиваль социальной рекламы «Спорт и культура»
Уникальная коллекция самой эффективной социальной рекламы мира: пропагандирующие спорт видеоролики и печатные работы, победившие на 45 международных фестивалях.
Дом кино
Пр. Мира, 88
Начало: 18.00
Вход свободный.
9, 10 марта
Народные гуляния «Сибирская Масленица»
Нас ждет праздник и веселье от творческих коллективов Красноярска, а также развлекательные и спортивные локации, в том числе кулачные бои, взятие снежного городка и многое другое.
О.Татышев, восточная часть
Время работы: с 15.00 до 19.00
Вход свободный.
МасленицаФото: Мария ЛЕНЦ
10 марта
«СИБИРСКАЯ МАСЛЕНИЦА»
Фестиваль народной культуры
Кульминацией праздника станет театрализованная реконструкция старинной сибирской забавы XVIII-XIX веков - взятие снежного городка, по мотивам известной картины Василия Сурикова. Будет хоровод, песни, развлечения и, конечно, блины!
С. Сухобузимское
Время работы: с 10.00 до 16.00
Вход свободный.
«Сибирская Масленица - мировой праздник»
Уличное и площадное народное гулянье с парадом ряженых, театрализованным балаганным концертом, традиционными русскими забавами и гигантскими 5-метровыми куклами. Этот праздник подарят красноярцам гости из Алтайского края: театр «Куклы-Великаны» и государственный молодёжный ансамбль песни и танца «Алтай».
Парк Универсиады
о.Татышев, западная часть
Начало: 12.00
Вход свободный.
Фестиваль зимнего купания в Енисее «День моржа»
В период проведения универсиады температура воды в Енисее ожидается от - 0,2°С до +4°С. А жар в саунах и банях клубов достигает +120°С. Если вы желаете испытать тепло холодной воды и гостеприимство сибиряков, берите с собой купальник, тапочки, полотенце!
Клуб «Криофил»
Остров Отдыха, 7/1
Начало: 14.00
Вход свободный.
Кубок команд Высшей лиги КВН «За Универсиаду»
Команды КВН - участники игры:
- «Так-то» (Красноярск)
- «Русская дорога» (Армавир)
- «Борцы» (Сургут)
- «Вятка» (Киров)
- «Сборная Забайкальского края» (Чита)
Гранд-холл «Сибирь»
ул. Авиаторов, 19
Начало: 19.00
Вход по пригласительным билетам.
Всероссийский молодежный мотофестиваль «Зимний вираж»
В Красноярске выступят сильнейшие гонщики, победители и призеры чемпионатов мира по спидвею, спортсмены-мотофристайлеры. Мотоциклисты будут выполнять трюки на высоте до 20 метров. А красноярский Мото-театр продемонстрирует экстремальное трюковое шоу, посвященное основным символам Зимней универсиады-2019.
Стадион «Рассвет»
Ул. Высотная, 2л, стр.4
Начало: 19.00
Вход свободный.
10, 11 марта
Концерт «Экстремальная классика»
Шедевры классической музыки прозвучат в исполнении Красноярского академического симфонического оркестра под управлением Владимира Ланде. В качестве солистов концерта на сцену выйдут представители экстремального спорта: велотриала, трикинга и паркура.
Большой зал филармонии
Пр. Мира, 2б
Начало: 19.00
Вход по билетам, 400-1000 рублей.
11 марта
Концерт Джона Ньюмана
Завершит культурную программу универсиады певец, автор-исполнитель, один из самых гастролируемых молодых музыкантов Великобритании.
МВДЦ «Сибирь»
ул. Авиаторов, 19
Начало: 19.00
Вход по пригласительным билетам.
События на каждый день со 2 по 12 марта
«Суриков. Взятие Снежного городка»
Впервые в Красноярске выставка картин Василия Сурикова из фондов Государственного Русского музея и Государственной Третьяковской галереи. В экспозиции сочетается большая картина и подготовительные этюды к ней, портреты сибиряков, сибирские пейзажи, автопортреты.
Кстати, выставка продолжится и после универсиады, до 28 апреля.
Художественный музей им. Сурикова
ул. Парижской Коммуны, 20
Время работы: с 10.00 до 20.00
Вход по билетам, 250-350 рублей.
«Волшебный лед Сибири»
Участники международного фестиваля-конкурса снежных и ледовых скульптур представят композиции из снега и льда на тему «Воплощение побед». Авторы расскажут историю Красноярска через истории побед - военных, трудовых, общественных, личных, и, конечно, спортивных!
Парк Универсиады
о.Татышев, западная часть
Время работы: с 12.00 до 23.00
Вход свободный.
Волшебный лед «Сибири»Фото: Мария ЛЕНЦ
«Сибирские забавы»
Интерактивные локации, выступления творческих коллективов Красноярска и края, площадки для детей, ярмарки-продажи, раздача цветов 8 марта, катание на «тройках» в Масленицу.
Театральная площадь
Площадь ТЦ «Красноярье»
О. Татышев (восточная часть)
Время работы: с 17.00 до 19.00 в будни, с 15.00 до 19.00 в выходные.
Вход свободный.
Всех болельщиков ждут в Парке Универсиады
В течение дня - конкурсы, флешмобы, спортивные развлечения, пляски, песни, обряды, встречи с гостями Игр. Новые события - каждые полчаса!
Вход в парк - на площади Мира. Здесь расположатся туристско-информационный центр, павильоны партнеров и спонсоров, шатер Универсиады.
В Зале торжеств краевой филармонии каждый вечер со 2 по 12 марта - программа «Вечернее шоу Зимней универсиады-2019» подводит итоги дня. Зрители могут увидеть здесь самые яркие моменты соревнований, встретиться с гостями Студенческих игр.
В фанзоне на большом экране болельщики могут увидеть церемонии открытия и закрытия Зимней универсиады-2019, трансляции соревнований, вечером - выступления популярных DJ.
На катке в течение дня - мастер-классы по зимним видам спорта: керлингу, бенди, фигурному катанию. Ежедневно в 20.00 мастер-классы проводят гости Зимней универсиады - олимпийские чемпионы.
В этно-деревне - эвенкийские чумы, русская изба, тувинская и хакасская юрты и возле каждого жилища - своя программа. Например, рядом с чумом можно сфотографироваться с оленями, лайками и поучаствовать в игровых соревнованиях по северному многоборью.
В центре этно-деревни - площадка для обрядов и выступлений фольклорных коллективов.
ИСТОЧНИК KP.RU