Культурная универсиада-2019 в Красноярске: события и мероприятия в марте, которые нельзя пропустить!

3-5 марта

«МИР СИБИРИ. ЗИМА»

Международный фестиваль этнической музыки и ремесел

Три дня фольклорной и современной музыки, декоративно-прикладного творчества, мастер-классов и т.д. Среди специальных гостей фестиваля представители 11 стран, в том числе: Сергей Старостин (Москва), Morgane Ji (Франция), Нейромонах Феофан (Санкт-Петербург) и многие другие звёзды World Music. Для тех, кто бывает на летних фестивалях в Шушенском, - уникальная возможность вернуться в эту атмосферу второй раз за год, для тех, кто не был там ни разу - шанс понять, что же так привлекает более 30 тысяч человек уже 15 лет подряд.

МВДЦ «Сибирь», ул. Авиаторов, 19

Время работы: с 10.00 до 23.00

Вход свободный.

Концерты: с 19.00 до 23.00.

Вход на главную сцену по билетам, стоимость 500 рублей.

4 марта

Шоу экстремальных видов спорта

Экстремальное шоу в сопровождении мультимедийного шоу от лучших спортсменов страны. В программе самые сложные трюки на велосипедах, агрессивных роликах, самокатах, скейтбордах и батутах.

Центр экстремального спорта «Спортэкс»

Остров Отдыха, 6

Начало: 19.00

Вход свободный.

6 марта

Национальный музыкальный проект «Универвидение»

Проект «Универвидение» объединяет самых талантливых певцов среди студентов России. Победителя конкурса определяет профессиональное жюри, состоящее из звезд российской эстрады и продюсеров.

Городской Дворец культуры

пр. Свободный, 48

Начало: 11.00

Вход свободный

8–10 марта

«REMUE MENAGE» (Франция)

Уникальное уличное представление от всемирно известной театральной компании. Красноярцы и гости города станут свидетелями незабываемого шествия гигантских светящихся белых медведей под управлением экстравагантных танцоров. Глашатаи, торговцы, уличные продавцы эликсиров, акробаты и укротители медведей соберутся вместе, чтобы подарить зрителям атмосферу настоящей сказки.

Пр. Мира (от перекрестка с ул. Дзержинского до перекрестка с ул. Вейнбаума)

Начало: 19.00

Вход свободный.

9 марта

Фестиваль социальной рекламы «Спорт и культура»

Уникальная коллекция самой эффективной социальной рекламы мира: пропагандирующие спорт видеоролики и печатные работы, победившие на 45 международных фестивалях.

Дом кино

Пр. Мира, 88

Начало: 18.00

Вход свободный.

9, 10 марта

Народные гуляния «Сибирская Масленица»

Нас ждет праздник и веселье от творческих коллективов Красноярска, а также развлекательные и спортивные локации, в том числе кулачные бои, взятие снежного городка и многое другое.

О.Татышев, восточная часть

Время работы: с 15.00 до 19.00

Вход свободный.

10 марта

«СИБИРСКАЯ МАСЛЕНИЦА»

Фестиваль народной культуры

Кульминацией праздника станет театрализованная реконструкция старинной сибирской забавы XVIII-XIX веков - взятие снежного городка, по мотивам известной картины Василия Сурикова. Будет хоровод, песни, развлечения и, конечно, блины!

С. Сухобузимское

Время работы: с 10.00 до 16.00

Вход свободный.

«Сибирская Масленица - мировой праздник»

Уличное и площадное народное гулянье с парадом ряженых, театрализованным балаганным концертом, традиционными русскими забавами и гигантскими 5-метровыми куклами. Этот праздник подарят красноярцам гости из Алтайского края: театр «Куклы-Великаны» и государственный молодёжный ансамбль песни и танца «Алтай».

Парк Универсиады

о.Татышев, западная часть

Начало: 12.00

Вход свободный.

Фестиваль зимнего купания в Енисее «День моржа»

В период проведения универсиады температура воды в Енисее ожидается от - 0,2°С до +4°С. А жар в саунах и банях клубов достигает +120°С. Если вы желаете испытать тепло холодной воды и гостеприимство сибиряков, берите с собой купальник, тапочки, полотенце!

Клуб «Криофил»

Остров Отдыха, 7/1

Начало: 14.00

Вход свободный.

Кубок команд Высшей лиги КВН «За Универсиаду»

Команды КВН - участники игры:

- «Так-то» (Красноярск)

- «Русская дорога» (Армавир)

- «Борцы» (Сургут)

- «Вятка» (Киров)

- «Сборная Забайкальского края» (Чита)

Гранд-холл «Сибирь»

ул. Авиаторов, 19

Начало: 19.00

Вход по пригласительным билетам.

Всероссийский молодежный мотофестиваль «Зимний вираж»

В Красноярске выступят сильнейшие гонщики, победители и призеры чемпионатов мира по спидвею, спортсмены-мотофристайлеры. Мотоциклисты будут выполнять трюки на высоте до 20 метров. А красноярский Мото-театр продемонстрирует экстремальное трюковое шоу, посвященное основным символам Зимней универсиады-2019.

Стадион «Рассвет»

Ул. Высотная, 2л, стр.4

Начало: 19.00

Вход свободный.

10, 11 марта

Концерт «Экстремальная классика»

Шедевры классической музыки прозвучат в исполнении Красноярского академического симфонического оркестра под управлением Владимира Ланде. В качестве солистов концерта на сцену выйдут представители экстремального спорта: велотриала, трикинга и паркура.

Большой зал филармонии

Пр. Мира, 2б

Начало: 19.00

Вход по билетам, 400-1000 рублей.

11 марта

Концерт Джона Ньюмана

Завершит культурную программу универсиады певец, автор-исполнитель, один из самых гастролируемых молодых музыкантов Великобритании.

МВДЦ «Сибирь»

ул. Авиаторов, 19

Начало: 19.00

Вход по пригласительным билетам.

События на каждый день со 2 по 12 марта

«Суриков. Взятие Снежного городка»

Впервые в Красноярске выставка картин Василия Сурикова из фондов Государственного Русского музея и Государственной Третьяковской галереи. В экспозиции сочетается большая картина и подготовительные этюды к ней, портреты сибиряков, сибирские пейзажи, автопортреты.

Кстати, выставка продолжится и после универсиады, до 28 апреля.

Художественный музей им. Сурикова

ул. Парижской Коммуны, 20

Время работы: с 10.00 до 20.00

Вход по билетам, 250-350 рублей.

«Волшебный лед Сибири»

Участники международного фестиваля-конкурса снежных и ледовых скульптур представят композиции из снега и льда на тему «Воплощение побед». Авторы расскажут историю Красноярска через истории побед - военных, трудовых, общественных, личных, и, конечно, спортивных!

Парк Универсиады

о.Татышев, западная часть

Время работы: с 12.00 до 23.00

Вход свободный.

Волшебный лед «Сибири»Фото: Мария ЛЕНЦ

«Сибирские забавы»

Интерактивные локации, выступления творческих коллективов Красноярска и края, площадки для детей, ярмарки-продажи, раздача цветов 8 марта, катание на «тройках» в Масленицу.

Театральная площадь

Площадь ТЦ «Красноярье»

О. Татышев (восточная часть)

Время работы: с 17.00 до 19.00 в будни, с 15.00 до 19.00 в выходные.

Вход свободный.

Всех болельщиков ждут в Парке Универсиады

В течение дня - конкурсы, флешмобы, спортивные развлечения, пляски, песни, обряды, встречи с гостями Игр. Новые события - каждые полчаса!

Вход в парк - на площади Мира. Здесь расположатся туристско-информационный центр, павильоны партнеров и спонсоров, шатер Универсиады.

В Зале торжеств краевой филармонии каждый вечер со 2 по 12 марта - программа «Вечернее шоу Зимней универсиады-2019» подводит итоги дня. Зрители могут увидеть здесь самые яркие моменты соревнований, встретиться с гостями Студенческих игр.

В фанзоне на большом экране болельщики могут увидеть церемонии открытия и закрытия Зимней универсиады-2019, трансляции соревнований, вечером - выступления популярных DJ.

На катке в течение дня - мастер-классы по зимним видам спорта: керлингу, бенди, фигурному катанию. Ежедневно в 20.00 мастер-классы проводят гости Зимней универсиады - олимпийские чемпионы.

В этно-деревне - эвенкийские чумы, русская изба, тувинская и хакасская юрты и возле каждого жилища - своя программа. Например, рядом с чумом можно сфотографироваться с оленями, лайками и поучаствовать в игровых соревнованиях по северному многоборью.

В центре этно-деревни - площадка для обрядов и выступлений фольклорных коллективов.