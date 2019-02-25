2019-02-26T14:55:52+03:00
Общество

Художественный музей Сурикова

Достопримечательности Красноярска: что обязательно нужно посмотреть в нашем городе
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Художественный музей СуриковаХудожественный музей СуриковаФото: Мария ЛЕНЦ
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Музей имени Василия Сурикова появился в Красноярске в 1957 году. Но основное здание, в котором сейчас располагается учреждение, передали музею гораздо позже – в 1983-м.

Это памятник архитектуры, объект культурного наследия, бывший особняк Веры Николаевны Гадаловой, супруги купца первой гильдии, потомственного почетного гражданина Петра Ивановича Гадалова. Купец заказал строительство особняка для супруги в 1909 году. Чтобы учесть все пожелания заказчика, архитектор Владимир Соколовский вместе с купцом ездил в Италию, ознакомиться с дворцами-палаццо. В результате этой поездки и родился необычный для Сибири проект – здание, собравшее в себя сразу два стиля – классический итальянский и модерн.

Где находится: улица Парижской Коммуны, 20

ИСТОЧНИК KP.RU

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