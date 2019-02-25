Здание речного пароходства

В 1970 году для Красноярска это было фантастикой – здание в 18 этажей! И долгие годы оно оставалось самым высотным функционирующим домом в нашем городе. Кстати, первый скоростной лифт в краевом центре появился тоже именно здесь.

Недавно «свечку» украсила светодиодная подсветка, которая может показывать до 100 различных композиций. Основная – российский триколор. Есть и цвета-символы Зимней универсиады-2019. А вообще в администрации города рассказали: к каждому празднику в программе подсветки есть своя композиция, которую смело можно назвать настоящим световым шоу.

Где находится: Бограда, 15