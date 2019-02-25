Это был первый католический храм в Красноярске. Здание в готическом стиле построили в 1911 году. А чтобы выкупить участок под строительство у владелицы - дочери купца Кузнецова, прихожане собрали огромную по тем временам сумму.

В 1979-1980 годах частично разрушенное здание восстановили, чтобы разместить здесь органный зал. Для зала специально заказали орган чешской фирмы Rieger-Kloss (у органа 2000 труб, 30 регистров. Длина самой большой трубы — почти 5 метров, диаметр самой маленькой — всего несколько миллиметров). На этой площадке выступали многие известные в стране и за рубежом органисты - Гарри Гродберг, Людгер Ломан, Даниэль Зарецкий.

Где находится: улица Декабристов, 20