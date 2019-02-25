Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского
Достопримечательности Красноярска: что обязательно нужно посмотреть в нашем городе
Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия ХворостовскогоФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:
Этот вуз, готовящий творческих специалистов, работает чуть более 40 лет. Но за это время институт выпустил десятки талантливейших артистов и музыкантов, блистающих на самых известных международных сценических площадках.
Пожалуй, самые знаменитые выпускники института – скульптор Даши Намдаков и оперный баритон Дмитрий Хворостовский. После ухода из жизни Дмитрия Хворостовского вузу присвоили его имя.
Где находится: улица Ленина, 22
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Достопримечательности Красноярска»