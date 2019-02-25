Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского

Этот вуз, готовящий творческих специалистов, работает чуть более 40 лет. Но за это время институт выпустил десятки талантливейших артистов и музыкантов, блистающих на самых известных международных сценических площадках.

Пожалуй, самые знаменитые выпускники института – скульптор Даши Намдаков и оперный баритон Дмитрий Хворостовский. После ухода из жизни Дмитрия Хворостовского вузу присвоили его имя.

Где находится: улица Ленина, 22