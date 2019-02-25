2019-02-26T14:04:59+03:00
Общество

Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского

Достопримечательности Красноярска: что обязательно нужно посмотреть в нашем городе
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия ХворостовскогоСибирский государственный институт искусств имени Дмитрия ХворостовскогоФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Этот вуз, готовящий творческих специалистов, работает чуть более 40 лет. Но за это время институт выпустил десятки талантливейших артистов и музыкантов, блистающих на самых известных международных сценических площадках.

Пожалуй, самые знаменитые выпускники института – скульптор Даши Намдаков и оперный баритон Дмитрий Хворостовский. После ухода из жизни Дмитрия Хворостовского вузу присвоили его имя.

Где находится: улица Ленина, 22

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Достопримечательности Красноярска»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
По будням с вечера и до полуночи: в Красноярске утвердили график работы подсветки зданий и сооружений
В Красноярске пес, которого хозяин в мороз бросил умирать на улице, ищет дом
По росту цен на «квадрат» в новостройках Красноярск обогнал столицы
ВТБ рефинансировал рекордное количество ипотечных кредитов
Из терминала красноярского аэропорта экстренно эвакуировали всех пассажиров и сотрудников
Отцы Красноярска вместе с инспекторами ДПС вышли патрулировать дороги возле школ
Чистить, мыть, ремонтировать: в Красноярске приводят в порядок остановки и дорожные знаки
Красноярские школьницы придумали, как избавить мусоропроводы в подъездах от запаха
Tele2 стала базовым оператором в аэропорту Красноярск
Красноярский скелетонист Александр Третьяков – дважды чемпион Кубка мира в общем зачете