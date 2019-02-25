В Красноярске открыли скульптуру известного скульптора Даши Намдакова

В Красноярске рядом с СФУ установили скульптуру известного художника Даши Намдакова. Скульптура называется «Трансформация», весит около восьми тонн. Она представляется собой 4 метровую голову человека из разнообразных каменных глыб и плит, соединяя воедино образ предка и современного человека.

Часть каменного основания сформирована не из случайных глыб, а артефактовФото: Мария ЛЕНЦ

Это некий условный портрет человека в головном уборе в виде черепа хищного животного, с ушками и глазницами. Крупные черты лица с правильными пропорциями и выступающим подбородком, нахмуренные брови демонстрируют твердый характер и волю. Кажется, что перед нами реконструкция внешнего вида древнего обитателя сибирской тайги, охотника, рыболова, мага и философа, оставившего таинственные знаки-символы на стенах скальников и пещер.

Александр Усс и Даши НамдаковФото: Мария ЛЕНЦ

Автор - Даши Намдаков – сибиряк из Забайкалья, знающий и понимающий природу, умеющий жить внутри нее и не потеряться в этом мире глобальной культуры, - рисует нам синкретический образ предка и современного «универсального» человека в звериной маске-шапке.

На открытие скульптуры приехал Даши НамдаковФото: Мария ЛЕНЦ

- Мы привезли все древние культуры в Красноярск и собрали их в одну композицию. В ней Университет и молодежь, которая интересуется всем. Мне Александром Уссом была поставлена задача грандиозная. - говорит Даши Намдаков. - Передо мной, как художником, ответственность была гигантская… Композиция выполнена из бронзы, поэтому останется на века…

Часть каменного основания сформирована не из случайных глыб, а артефактов – объектов культурно-исторического наследия. Зритель узнает образы египетского сфинкса, индийского божества милосердия, китайского дракона, кентавра и фрагмент древнегреческой колонны.

Когда смотришь на скульптуру, то ловишь себя на мысли, что если вынуть хоть один камень из ее основания, то обрушится весь мир.

Скульптура располагается перед СФУФото: Мария ЛЕНЦ

- Александр Викторович,это ведь Вы предложили сделать Даши Намдакову скульптуру?

- Я имею к этому отношение… Но идея не только моя. И сегодня я рад, что мне была дана возможность общаться на эту тему с Даши, с нашим выдающимся земляком, как я считаю? - рассказывает губернатор Красноярского края Александр Усс. - Мы неоднократно меняли наши решение по поводу скульптуры. Сначала, думали, это будет сфинкс, потом трансформация… А потом, как настоящий художник высокого класса, Даши сам принял окончательное решение, которое очень подходит для Универсиады. Это мыслитель, который отражает разные культуры мира в разных эпохах. Даши является мировым скульптором, поэтому все, к чему он прикоснулась его рука, становится произведением мирового класса. Думаю, эта скульптура войдет во многие каталоги мира. Эта композиция – инициатива самого Даши, а для реализации проекта нашлись спонсоры. Все это сделано за внебюджетные средства, но это не имеет никакого значения, в сравнении с тем вкладом, что сделал сам автор.