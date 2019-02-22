2019-02-22T16:08:27+03:00
Общество

Прожиточный минимум и МРОТ в Красноярском крае увеличились в 2019 году

МРОТ вырос в основном из-за цен на продукты питания
Марина СОКОЛОВА
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Прожиточный минимум в Красноярске на 2019 годПрожиточный минимум в Красноярске на 2019 годФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае увеличился прожиточный минимум — один из ключевых показателей, с помощью которого оценивается качество жизни жителей региона. По данным статистиков, среднедушевой прожиточный минимум в Красноярске на январь 2019 года составил 11 642 рубля, из них 10 786 рублей – стоимость потребительской корзины, 856 рублей – расходы по обязательным платежам и сборам.

В Красноярскстате сообщили, что по сравнению с январем прошлого года цена на говядину в январе этого выросла на 24 рубля и составила 334 рубля, мясо кур увеличилось в стоимости на 38 рублей и стоит 164 рубля. На 52 рубля подорожало сливочное масло – это самый значительный показатель, его стоимость за килограмм составляет 586 рублей. Также отмечается рост цен на хлеб, в среднем на 7 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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