Пособие на детей в 2019 году в Красноярске: какие выплаты полагаются матерям одиночкам и многодетным семьям

Меры социальной поддержки самых незащищенных слоев населения ежегодно подвергаются изменениям и индексациям. Выплаты денежных пособий для некоторых семей являются едва не единственным постоянным источником доходов. И особенно это важно, когда в семьях есть дети.

Федеральные детские пособия с 1 февраля 2019 года в Красноярске были увеличены на 4,3 процента (что соответствует коэффициенту индексации, утвержденному постановлением Правительства № 32 от 24.01.2019 г.)

Итак, согласно данным Министерства социальной политики Красноярского края, единовременное пособие при рождении ребенка, которое предоставляется одному из родителей, либо лицу его заменяющему, сегодня составляет 17479 рублей (без учета районного коэффициента). Если же одновременно в семье родилось сразу 2 и более ребенка, то это пособие уже составит 53983 рубля на каждого малыша.

Ежемесячное детское пособие на одного ребенка, на которое могут рассчитывать красноярские мамы, составляет 318 рублей. У одиноких матерей эта сумма уже увеличится и составит 445 рублей. Если же один из родителей в семье имеет инвалидность 1 или 2 группы, то размер этого социального пособия составит 1767 рублей.

Ежемесячная денежная выплата для малообеспеченной семьи в расчете на одного ребенка (в возрасте от полутора до трех лет) составляет 4109 рублей. На нее имеют право один из родителей многодетной или студенческой семьи, а также матери-одиночки. Родители, воспитывающие трех и более детей-школьников, могут рассчитывать на ежегодную выплату социального пособия в размере 1696 рублей.

Кроме того предусмотрена особая поддержка женам солдатов- срочников. Так, ежемесячная выплата на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву, составляет в этом году 11883 рубля.

Стоит отметить, что в соответствии с прошлым годом ситуация по оказанию соцподдержки многодетным и малообеспеченным семьям претерпела лишь незначительные изменения, тем не менее все положенные суммы – хоть какое-то подспорье, ведь в семье с детьми, как известно, даже копейка лишней не бывает.