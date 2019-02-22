Диспансеризация 2019 в Красноярске: где пройти, какие года рождения попадают

Вы заботитесь о своем здоровье и настроены на профилактику и раннюю диагностику возможных заболеваний? Тогда диспансеризация Вам в помощь. Что входит в перечень обследований в Красноясрке 2019 году и кто должен регулярно проходить осмотр? – разбираемся вместе.

Такой регулярный комплекс диагностических мероприятий проводится с целью раннего выявления признаков хронических заболеваний и риска их развития. Речь идет о таких тяжелых недугах, как злокачественные новообразования, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания лёгких. По данным Министерства здравоохранения края, в 2018 году в Красноярском крае диспансеризацию и профилактические осмотры в рамках ОМС прошли более 1 миллиона человек, что на 20 процентов больше, чем в 2017 году.

Диспансеризация населения проводится абсолютно бесплатно для взрослых старше 18 лет во всех поликлиниках городов и районов края по участковому принципу. То есть на диспансеризацию имеют право учащиеся, работающие, безработные, пенсионеры. Она проходит в два этапа один раз в три года. В этом году под эту категорию попадают красноярцы, кому исполняется 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет.

На первом этапе проводится минимум обязательных исследований и консультация у терапевта. Если по полученным результатам не выявляется отклонений в состоянии здоровья, диспансеризация на этом заканчивается. При выявлении отклонений на втором этапе проводятся дополнительные обследования, которые диагностируют то или иное заболевание. Обследуемые получают всю необходимую информацию о факторах риска, профилактике и лечении. Прошедшим диспансеризацию выдаётся паспорт здоровья, где указаны заключения врачей и прописаны индивидуальные рекомендации.

Напоминаем порядок диспансеризации и объём исследований, которые надо пройти: флюорография органов грудной клетки, электрокардиография для мужчин старше 36 лет и женщин старше 45 лет, определение общего холестерина и глюкозы в крови. Такие исследования, как: общий анализ крови, анализ мочи входят лишь во второй этап диспансеризации. Маммография проводится женщинам в возрасте от 39 до 49 лет, ПСА-тест проходят мужчины в возрасте от 45 до 51 года, измерение внутриглазного давления проходят граждане старше 60 лет. Также на втором этапе диспансеризации при необходимости проводится сканирование сосудов шеи. Для людей старшего возраста предусмотрены спирометрия, консультация врача-невролога, офтальмолога и хирурга.

СПРАВКА КП

Согласно статистике министерства здравоохранения Красноярского края, в прошедшем 2018 году в ходе обследований у жителей чаще всего выявлялись хронические заболевания эндокринной системы и нарушение обмена веществ. Не менее редко диагностировались болезни системы кровообращения и мочеполовой системы. Основными причинами риска развития хронических недугов названы: нерациональное питание, низкая физическая активность и, как результат, избыточная масса тела.