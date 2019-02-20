23 февраля в Красноярске: куда пойти на выходных, и сколько это будет стоить

На День защитника отечества запланировано множество вечеринок в кафе и барах Красноярска.

Караоке в баре «Штаб»

Когда: 21-28 февраля, 21:00

Где: Крафт-бар «Штаб», Красноярск, Мира 86, тел. 215-01-05

Вход: свободный

Вечер Хорошего Настроения - развлекательно-юмористическое шоу

Когда: 22-23 февраля

Где: кафе-клуб «Романтика», улица Партизана Железняка, 23

Вход: 700-1000 рублей

День защитника Отечества в «Мечте»

Праздник, посвященный Дню защитника Отечества. Каждый сможет принять участие в создании эксклюзивного подарка для папы, попробовать себя в роли рыцаря, овладеть приемами бесконтактного боя и смастерить робота из Lego.

Когда: 23 февраля, 11:00 — 18:00

Где: Детский кинотеатр «Мечта», улица Мичурина, 30

Вход: свободный

Peace and love (рок-фестиваль)

Большой концерт в честь Дня защитника Отечества! В наше неспокойное время лучший посыл для него — Мир и любовь.

Когда: 24 февраля 2019, 17:00 — 23:00

Где: Rock Jazz Cafe, Сурикова,12

Вход: билеты в предпродаже в магазине рок атрибутики Децибел (1 этаж ТК Эверест) по 250 рублей, в день концерта — 300 рублей

Волейбол: «Енисей» - «Югра-Самотлор»

Чемпионат России по волейболу среди мужских команд

Когда: 23 февраля, 17:00

Где: Дом спорта им. Дворкина, улица остров Отдыха, 15, телефон: 266-86-10

Вход:

Дискотека в «Рояль в кустах»

Когда: 22-23 февраля, 20:00

Где: бар «Рояль в кустах», ул. 9 Мая, 26 A

Вход: Пятница-суббота-праздники: депозитный вход – от 500 рублей

Вечеринка «All night long»

Когда: 22-23 февраля, 22:00

Где: кафе-бар «New York», ул. Урицкого, 94; Молокова 56/1 NY Оптима

Вход: свободный

Вечеринка «Army of lovers»

Когда: 23 февраля, 22:00

Где: Zanoza, ул. Красной Армии, 10,

Вход: 500 рублей

«Дыхание ночи» в «Максимилианс»

Когда: 22-23 февраля, 23:00

Где: ресторан «Максимилианс», ул. Партизана Железняка, 17, телефон: 258-01-88

Вход: 300 рублей + депозит 700 рублей.

Праздник доблести и мужества

Когда: 23 февраля, 18:00

Где: Музыкальный театр, пр. Мира, 129, телефон: 221-52-42

Вход: 200-300 рублей

Соревнования по мотогонкам на льду

Когда: 23 февраля, 13:00

Где: Стадион «Сибирь», Рейдовая, 43а

Вход: 150 рублей, детям до 12 лет вход свободный