23 февраля в Красноярске: куда пойти на выходных, и сколько это будет стоить
На День защитника отечества запланировано множество вечеринок в кафе и барах Красноярска.
Караоке в баре «Штаб»
Когда: 21-28 февраля, 21:00
Где: Крафт-бар «Штаб», Красноярск, Мира 86, тел. 215-01-05
Вход: свободный
Вечер Хорошего Настроения - развлекательно-юмористическое шоу
Когда: 22-23 февраля
Где: кафе-клуб «Романтика», улица Партизана Железняка, 23
Вход: 700-1000 рублей
День защитника Отечества в «Мечте»
Праздник, посвященный Дню защитника Отечества. Каждый сможет принять участие в создании эксклюзивного подарка для папы, попробовать себя в роли рыцаря, овладеть приемами бесконтактного боя и смастерить робота из Lego.
Когда: 23 февраля, 11:00 — 18:00
Где: Детский кинотеатр «Мечта», улица Мичурина, 30
Вход: свободный
Peace and love (рок-фестиваль)
Большой концерт в честь Дня защитника Отечества! В наше неспокойное время лучший посыл для него — Мир и любовь.
Когда: 24 февраля 2019, 17:00 — 23:00
Где: Rock Jazz Cafe, Сурикова,12
Вход: билеты в предпродаже в магазине рок атрибутики Децибел (1 этаж ТК Эверест) по 250 рублей, в день концерта — 300 рублей
Волейбол: «Енисей» - «Югра-Самотлор»
Чемпионат России по волейболу среди мужских команд
Когда: 23 февраля, 17:00
Где: Дом спорта им. Дворкина, улица остров Отдыха, 15, телефон: 266-86-10
Вход:
Дискотека в «Рояль в кустах»
Когда: 22-23 февраля, 20:00
Где: бар «Рояль в кустах», ул. 9 Мая, 26 A
Вход: Пятница-суббота-праздники: депозитный вход – от 500 рублей
Вечеринка «All night long»
Когда: 22-23 февраля, 22:00
Где: кафе-бар «New York», ул. Урицкого, 94; Молокова 56/1 NY Оптима
Вход: свободный
Вечеринка «Army of lovers»
Когда: 23 февраля, 22:00
Где: Zanoza, ул. Красной Армии, 10,
Вход: 500 рублей
«Дыхание ночи» в «Максимилианс»
Когда: 22-23 февраля, 23:00
Где: ресторан «Максимилианс», ул. Партизана Железняка, 17, телефон: 258-01-88
Вход: 300 рублей + депозит 700 рублей.
Праздник доблести и мужества
Когда: 23 февраля, 18:00
Где: Музыкальный театр, пр. Мира, 129, телефон: 221-52-42
Вход: 200-300 рублей
Соревнования по мотогонкам на льду
Когда: 23 февраля, 13:00
Где: Стадион «Сибирь», Рейдовая, 43а
Вход: 150 рублей, детям до 12 лет вход свободный
ИСТОЧНИК KP.RU