Цена проезда в автобусах Красноярска вырастет уже на этой неделе

О том, что стоимость проезда в автобусах Красноярска повысится, поговаривали давно. Последнее повышение в городе было четыре года назад, в 2015-м, и перевозчики еще в прошлом году настаивали: рост цены экономически обоснован. Дескать, повысилась цена бензина, да и ремонтировать основательно подержанный парк автобусов на что-то надо. И это все, не говоря о зарплатах сотрудников. Так что готовьте мелочь. С 24 февраля стоимость проезда в городских автобусах повысят до 26 рублей. Кстати, теперь, помимо расчета наличкой или транспортной картой, оплатить проезд можно будет с помощью брелока или браслета. Но обо всем по порядку.

Едва вышли в ноль

Перевозчики, как известно, повышения цены добиваются с завидной регулярностью. И прошлым летом в минтранс обратились 25 из 48 частников. Как пояснили в департаменте транспорта мэрии, муниципальные предприятия воздержались от такого обращения, поскольку стараются до последнего выдерживать ценовую планку, даже если рыночная необходимость налицо. Обратиться в минтранс за повышением цены перевозчики по закону могут только раз в год. Если их обращение отклоняется, то, будьте добры, ждите следующего.

В этот раз чиновники решили, что цена действительно не соответствует реалиям рынка. Перевозчики предоставили материалы, свидетельствующие о значительном росте издержек: удорожание ГСМ - на 40 процентов, планируемое увеличение ставки по НДС (налогу на добавочную стоимость), необходимость приобретения контрольно-кассовой техники до июля, а также ежегодное увеличение стоимости коммунальных услуг, автобусов и запчастей к ним. Не последнюю роль сыграло и снижение качества и объемов услуг в автобусах. Старый подвижной состав, очевидно, не выдерживает элементарных требований пассажиров к комфорту: где-то кресла разваливаются, в других машинах – поломки на линии.

- По нашим расчетам, цена на разных маршрутах при разном классе подвижного состава и учете пассажиропотока составила от 25 рублей 40 копеек до 30 рублей, - рассказал Михаил Омышев, председатель правления Красноярской ассоциации пассажирских перевозчиков. – Соответственно, мы подали наши расчеты в минтранс. Нам министр транспорта пояснил еще в октябре, что такого большого скачка (с 22 рублей до 30) никто не допустит. Мы согласились по простой причине – мы тоже в городе живем и реалии Красноярска знаем. Нам предложили стоимость повысить до 25 рублей. Мы согласились, однако убрали скидку по транспортным картам и отказались от всех выплат по посредническим услугам Почте России, Красинформу и так далее. Перевозчики были вынуждены так поступить, чтобы не уйти в ноль.

В минтрансе при этом добавили, что методика установления предельного тарифа потеряла свою актуальность в современных условиях. Не исключено, что вскоре тариф на проезд будет рассчитываться по другой системе.

- Совместно с администрацией Красноярска сейчас мы разрабатываем и рассчитываем представить более гибкий тарифный план для удобства пассажиров – в зависимости от частоты использования транспорта, времени суток, количества пересадок, льготного статуса и других особенностей, - рассказал министр транспорта края Константин Димитров. - Это будет довольно широкая сетка, в которую будут включены как разовые поездки, более дорогие, так и абонементы, в том числе и безлимитные, которые будут стоить существенно ниже базового тарифа.

Что выбираете – браслет или брелок?

Увеличение цены проезда – не последнее нововведение. Теперь оплатить поездку в автобусе можно будет… брелоком или специальным браслетом. В минтрансе края говорят, эти браслеты и брелоки – полноценная альтернатива транспортной карте, к которой так привыкли горожане. Это, впрочем, не означает, что карта будет недействительна. Ни в коем случае. Просто еще один удобный способ оплаты. Деньги с браслета кондуктор снимет с помощью терминала.

- В киосках Розпечати и Лига-пресс уже имеются в продаже и брелоки, и браслеты. В почтовые отделения – вот-вот поступят, но пополнить баланс можно уже сейчас, - пояснила Ирина Михайлова, пресс-секретарь министерства транспорта Красноярского края. – Стоимость брелока – 200 рублей, браслета – 300 рублей. Цвета и выбор очень широкий: есть детские браслетики, есть для взрослых – можно подобрать по своему вкусу. Подчеркну, что транспортные карты останутся в обороте, а брелоки и браслеты – нововведение, которое улучшит сервис и комфорт пассажиров.