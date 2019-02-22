Эстафета огня Универсиады 2019 в Красноярске: маршрут движения, перекрытия дорог

Огонь Зимней универсиады-2019 прибудет в Красноярск 1 марта. В этот день в городе пройдет, пожалуй, одно из самых ожидаемых торжественных событий этих соревнований – Эстафета огня. Из-за этого красноярским автомобилистам, да и пешеходам, придется несколько перестроить привычные маршруты движения, воспользоваться объездом. О том, какие улицы и проспекты будут перекрыты, рассказали в мэрии Красноярска.

- Свободный будет полностью закрыт от Биатлонной до Высотной, - говорит начальник отдела мониторинга улично-дорожной сети Красноярска Игорь Воевалко. - Также для проезда будут закрыты улицы Годенко, Красной Армии, Копылова и проспект Мира. Движение по пересеченным улицам будет осуществляться, но за 20 минут до прохождения эстафеты их перекроют. Проезд возобновится по мере прохождения колонны факелоносцев.

Перекрытие будет действовать с 09.00 до 15.00. Конечно, временное ограничение движения многим не по душе: город все-таки живет своей жизнью - работают предприятия, люди торопятся в офисы. И в администрации это хорошо понимают, поэтому как только эстафета на определенном участке дороги будет пройдена, его оперативно откроют для движения. Также в мэрии напомнили, что в период с 21 февраля по 14 марта на некоторых улицах будет действовать одностороннее движение - по Высотной до стадиона «Рассвет» и по Пролетарской (от Свободного и до кладбища).

Отдельный разговор – об общественном транспорте. Некоторые маршруты отменят, а движение других будет перестроено.

Парковка на протяжении всего маршрута Эстафеты огня запрещена. Водителям стоит учесть и то, что парковаться здесь нельзя будет уже с вечера 28 февраля. Любой припаркованный автомобиль будут эвакуировать. Все настолько строго, что нарушителей обещают лишать водительского удостоверения.

К слову, в течение всей Универсиады в городе будет много шатлбасов – автобусов Универсиады, курсирующих между двумя точками без промежуточных остановок. В них будут перевозить гостей Студенческих игр.

- Просим предоставлять приоритет в движении этим транспортным средствам и показывать себя радушными хозяевами, - призвали красноярцев в мэрии.

Что касается горожан и гостей города, решивших посмотреть воочию, как проходит Эстафета огня, то, как заверили в мэрии, после тщательного досмотра допуск на мероприятие будет разрешен. Единственное ограничение - нельзя использовать при видеосъемке беспилотники, если на это, конечно, не имеется соответствующего разрешения.

Схема движения огня Зимней универсиады-2019

КОНКРЕТНО

В день Эстафеты в Красноярске будут перекрыты следующие участки:

- Свободный (от пересечения с Биатлонной до пересечения с Высотной) перекроют с 09.00 до 13.00;

- Михаила Годенко (от пересечения со Свободным до пересечения с улицей Академика Киренского) - с 09.00 до 13.20;

- Копылова будет перекрыта частично, по нечетной стороне от улицы Академика Киренского до Партизанской - с 09.00 до 13.30; от Красной Армии до Профсоюзов - с 09.00 до 13.40; от Николаевского проспекта, 44 до Киренского - с 10.00 до 13.30;

- Красной Армии (от Киренского до Копылова) - с 09.00 до 13.30;

- Партизанская (от Копылова до Красной Армии) - с 09.00 до 13.30;

- съезд с Николаевского проспекта на Красной Армии - с 09.00 до 13.40;

- Корнеева (от Красной Армии до Копылова) - с 09.00 до 13.40;

- улица 1905 года (от Красной Армии до Копылова) - с 09.00 до 13.40;

- Пушкина (от Красной Армии до Копылова) - с 09.00 до 13.40;

- полностью перекроют Мира с 09.00 до 15.00;

- Обороны (от Мира до Ленина) - с 12.00 до 14.30.

Схема движения общественного транспорта изменится следующим образом:

- автобусы, чей маршрут пролегает через центр города, в период прохождения Эстафеты огня по улицам Вейнбаума и Сурикова перенаправят по Карла Маркса в сторону торгового центра «Комсомолл» с выездом на Ленина;

- поскольку Свободный будет закрыт, маршруты автобусов №32 и 90 сократят - до госпиталя участников Великой Отечественной;

- автобус № 88 ограничит движение в районе Ветлужанки, конечной будет остановка «Сельхозкомплекс»;

- автобус №12 в сторону Удачного будет двигаться по Киренского, а в направлении Северного маршрут поедет следующим образом: Лесная – Свободный – Академгородок –Киренского – Свободный – Маерчака – Профсоюзов – Карла Маркса и далее по своей схеме движения;

- автобусы маршрутов №14, 43, 49, 80, 91 при перекрытии Годенко будут двигаться в объезд;

- движение автобусных маршрутов № 3, 63, 83 со стороны Академгородка также изменится: Киренского – Свободный – Маерчака – Профсоюзов;

- маршрут №99 в направлении Советского района проляжет без заезда на Мира: Перенсона – Карла Маркса, а далее - по своей схеме движения;

- автобус №31 работать не будет (ориентировочно - до 13.00).

КСТАТИ

Церемония зажжения огня Зимней универсиады-2019 прошла 20 сентября прошлого года в Италии, в Турине. Затем факелоносцы пробежали по улицам Алматы (Казахстан) и Харбина (КНР). Российский этап маршрута Эстафеты огня начался с Москвы. В него вошли 30 городов России. А завершится он в Красноярске церемонией зажжения чаши огня Зимней универсиады-2019.

Общая протяженность бегового маршрута в Красноярске - свыше 10 километров. Огонь по улицам города пронесут более 60 факелоносцев, в числе которых известные спортсмены, общественные деятели, политики. Пламя Универсиады начнет свое движение от Сибирского федерального университета, а пункт назначения – Виноградовский (вантовый) мост на Белинского.