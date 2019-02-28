2019-02-28T11:49:13+03:00
Общество

Подарок, который не завянет: красноярские молодожены отказались от роскошных букетов ради помощи ребенку

За один вечер собрали почти всю недостающую сумму
Ася ЖУКОВА
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Красноярские молодожены отказались от роскошных букетов ради помощи ребенку. Фото: Ольга АБАНЦЕВА.Красноярские молодожены отказались от роскошных букетов ради помощи ребенку. Фото: Ольга АБАНЦЕВА.
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Вместо дорогих букетов – помощь ребенку. Молодожены из Красноярска Сергей и Александра Катаевы отказались от цветов на свадьбу. Попросили гостей: лучше пожертвуйте деньги тому, кому они нужнее.

Только за один вечер друзья и родные пары собрали почти всю недостающую сумму на реабилитацию 10-летнего Максима Большакова, мальчика с аутизмом. Ему помогает благотворительный фонд «Добро24.ру».

- В 2017-м году Сергей Катаев был на 75-летнем юбилее Александра Пуртова, - делится пресс-секретарь фонда Ольга Абанцева. - Это почетный житель Красноярска, Почетный строитель, настоящая глыба. Александр Владимирович предложил гостям вместо подарков помочь детям. Собрали практически полмиллиона!

Перед тем, как все затевалось, бизнесмен думал помочь одному ребенку, а сумел сразу четверым. Сабине, которой давно был нужен доростоящий протез. Анечке – на оплату донора костного мозга, близнецам Матвею и Кирюше – на реабилитацию при ДЦП. Этот случай врезался в память Сергею. И в самый главный для себя день они с невестой Сашей решили поступить также. Получилась такая эстафета добра.

Чудо для других

На реабилитацию в одном из красноярских центров Максимке нужно 34 тысячи. Казалось бы, не такие большие деньги, но… Для семьи сумма неподъемная.

Мама воспитывает мальчика одна, муж ушел. Алименты перечисляет нерегулярно. Ксения посвящает сыну все свое время. (Не работает, потому что он всегда с ней). Водит на плавание, индивидуальные занятия в школу. Понемногу ребенок начинает говорить, ему становится интересна учеба.

За один вечер собрали почти всю недостающую сумму для реабилитации Максимки. Фото: Добро24.ру

За один вечер собрали почти всю недостающую сумму для реабилитации Максимки. Фото: Добро24.ру

- О помощи я никогда не просила, - признается женщина. – Всегда думала, у многих ситуация гораздо тяжелее. Тем не менее все мои силы, финансы уходят на ребенка. Я так хочу, чтобы у него было будущее. Поэтому все-таки обратилась за подмогой.

- Выбирать, кому пойдут средства, доверили фонду, - продолжает Ольга Абанцева. – Это наши дети, все срочные, всем нужно сейчас. Провели мониторинг, изучили анкеты. Посмотрели: для Максима перечислили около 18 тысяч, а потом дело немного застопорилось. И тут ребята, Сергей и Александра, собирают еще 10 тысяч.

Получилось! Нужная сумма почти есть. Осталось собрать небольшой «хвостик» - 6 тысяч рублей.

- Сергей, Александра, вы невероятные! – говорит Ольга Абанцева. – Подумать о других в самый свой, на двоих, совершенно отдельный и особенный день - это невероятно, согласитесь? Пусть в вашей жизни всегда будет место чуду, как и должно быть у людей, способных делать чудо для других. Теперь у нас не двое счастливых людей, а четверо - еще и Максим и его мама.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга АБАНЦЕВА, пресс-секретарь благотворительного фонда «Добро24.ру»:

- Дать таким детям шанс на новую жизнь по силам каждому. Посмотрите, как у нас проходят выпускные в школах, даже в детсадах. Родители покупают детям платья, костюмы по каким-то безумным ценам. Эта бессмысленная трата денег на антураж, «фантики». Неужели становимся людьми-«излишками»?

Между тем любой праздник можно монетизировать на благотворительность, хотя бы частично. Как это сделал, например, актер Кирилл Сафонов, он из Красноярского края. (Когда он собирался отмечать 45-летний юбилей, позвал гостей на творческий вечер. Чтобы получить пригласительный билет, нужно было пожертвовать хотя бы 500 рублей в фонд «Подари жизнь» - прим.ред.). Или, как школьники, которые отказываются от шикарных нарядов, устраивая выпускной в джинсах. А средства отправляют на благотворительность. Или вот Сергей и Александра – они сделали детям подарок, который не завянет.

КОНКРЕТНО

Как помочь Максиму? Смотрим здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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