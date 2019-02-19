Паводков в Красноярске этой весной не будет

Плюсовая температура пришла в Красноярск в этом году неожиданно рано - в середине февраля. Однако жителям не стоит бояться весеннего половодья – значительных разливов водоемов не прогнозируется. По словам начальника отдела гидрологических прогнозов Гидрометеоцентра Льва Путинцева,в связи с тем, что снега этой зимой выпало ниже нормы, неблагоприятных ситуаций не ожидается. Поэтому даже несмотря на резкое потепление, пришедшее в Красноярск после суровых сибирских морозов,опасаться «большой воды» не стоит.

В МЧС края заверили, что даже при таком положительном прогнозе, служба готова к действиям по предназначению, и в случае непредвиденной ситуации ликвидация последствий будет обеспечена на должном уровне.