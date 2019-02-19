2019-02-19T08:32:04+03:00
Общество

Паводков в Красноярске этой весной не будет

Несмотря на резкое потепление на территории Красноярского края, синоптики дают благоприятные прогнозы в отношении весенних паводков
Марина СОКОЛОВА
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В этом году зимой выпало мало снега, поэтому паводки отменяютсяВ этом году зимой выпало мало снега, поэтому паводки отменяютсяФото: Мария ЛЕНЦ
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Плюсовая температура пришла в Красноярск в этом году неожиданно рано - в середине февраля. Однако жителям не стоит бояться весеннего половодья – значительных разливов водоемов не прогнозируется. По словам начальника отдела гидрологических прогнозов Гидрометеоцентра Льва Путинцева,в связи с тем, что снега этой зимой выпало ниже нормы, неблагоприятных ситуаций не ожидается. Поэтому даже несмотря на резкое потепление, пришедшее в Красноярск после суровых сибирских морозов,опасаться «большой воды» не стоит.

В МЧС края заверили, что даже при таком положительном прогнозе, служба готова к действиям по предназначению, и в случае непредвиденной ситуации ликвидация последствий будет обеспечена на должном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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