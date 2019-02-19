Повышение цен на проезд в автобусах Красноярска в 2019 году: новый тариф будет действовать с 24 февраля

Тариф на проезд в общественном транспорте в Красноярске не менялся уже более трех лет. Вопрос о повышении цены на билеты в автобусах активно обсуждался с ноября прошлого года. Первоначально была озвучена сумма 24-25 рублей, однако в феврале 2019 эта цифра выросла еще на рубль. Таким образом, с 24 февраля 2019 года за проезд в автобусах красноярцам придется платить 26 рублей. А вот скидка по карте сохранится – проезд для ее владельцев обойдется в 25 рублей.

Безусловно, такое тарифное решение пришлось не по душе горожанам, однако, как отмечают перевозчики, повышение стоимости проезда – шаг без которого нельзя развивать общественный городской транспорт. «Это мера вынужденная. Износ автопарка высок, замена автобусов требует больших затрат, поднимать тарифы нужно было давно», - рассказывает Константин Кнапнугель, руководитель одного из автотранспортных предприятий города. Теперь, по мнению чиновников, которые производили расчеты, благодаря такому тарифу рентабельность автопредприятий повысится и у них появится возможность улучшить качество обслуживания. В частности, закупить новые автобусы.

Повышение платы за проезд в Красноярске продиктовано ростом цен на топливо и коммунальных услуг, увеличением ставок НДС, стоимости автобусов и запчастей к ним.

Для сведения: на сегодняшний день стоимость проезда в Новосибирском автобусе будет стоить 22 рубля, в Иркутске тариф составляет 25 рублей, в Омске – уже 30 рублей. А вот в Москве разовая поездка обойдется в 55 рублей, в Санкт-Петербурге – 40 рублей.