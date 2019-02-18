До введения «транспортного периметра» в Красноярске осталось три дня

До введения транспортного периметра вблизи объектов Зимней универсиады-2019 осталось три дня. Напоминаем, что те горожане, что еще не успели оформить необходимые пропуска для своих автомобилей, могут беспрепятственно это сделать вплоть до 14 марта. Однако уже с 21 февраля проезд автовладельцам к жилым домам, попадающим в этот периметр, без наличия аккредитации будет ограничен.

Напоминаем, что в период проведения Зимней универсиады-2019 в Красноярске будет действовать система аккредитации автомобилей горожан, проживающих вблизи спортивных объектов Студенческих игр. Эта процедура проводится в соответствии с международными требованиями и необходима для беспрепятственного проезда красноярцев к своим домам.

Более всего таких объектов и локаций в Октябрьском районе. Это и Деревня Универсиады на базе СФУ, ледовый дворец «Рассвет», комплекс «Академия биатлона», комплекс «Академия Зимних видов спорта». В Ленинском районе расположены стадион «Енисей», крытый каток «Первомайский». В Советском районе расположены ледовые дворцы «Кристалл» и «Арена. Север», в Свердловском – фан-парк «Бобровый лог», спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена Красноярск», а в Центральном районе – дворец спорта имени Ивана Ярыгина и Центральный стадион на острове Отдыха. Оповещением горожан, автомобилям которым потребуется аккредитация на период Студенческих игр, занимались районные администрации, управляющие компании и ТСЖ.

Как нам прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии, сегодня еще не все автовладельцы, проживающие в непосредственной близости объектов Зимней универсиады-2019, успели пройти аккредитацию. Но время есть – это можно сделать до 14 марта. В мэрии заверили, что никаких проблем с её получением не будет. И к началу Студенческих игр всем, кому она потребуется, аккредитация будет выдана. Добавим, что ранее это процедура использовалась и при проведении Чемпионата мира по футболу-2018, и никаких проблем у местных жителей с её введением не возникало. Опыт был признан положительным.

ВАЖНО!

Как получить аккредитацию на автомобиль:

- Прийти в администрацию района;

- Лично заполнить заявление установленного образца;

- Предъявить документы на машину: СТС, доверенность, страховка, в которую внесен владелец автомобиля, паспорт с пропиской на территории периметра безопасности.

Организациям, попадающим в периметр ограничения, также необходимо аккредитовать служебные автомобили. Для личных автомобилей сотрудников предприятий доступ в периметр ограничения движения будет запрещен. В случае нарушения требований безопасности, транспортные средства подлежат эвакуации, а автовладельцам придется заплатить штраф.