Редчайший алмаз в форме сердца обнаружили среди вечной мерзлоты в Якутии

Редчайший по красоте алмаз нашли три недели назад в кимберлитовой трубке «Удачная» в Якутии, это в 550 километрах к северу от города Мирного. Драгоценный камень в форме сердца и с фиолетовым оттенком пролежал в вечной мерзлоте свыше 300 миллионов лет, прежде чем его нашли. Когда его очистили от породы и взвесили, оказалось, что масса камня – 65,7 карата.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/691891" frameborder="0"></iframe> Алмаз в форме сердца.

У алмаза высокие качественные характеристики. Однако цену сейчас назвать пока нельзя. Его отправили для детального изучения и оценки. Специалисты говорят: он получит свою стоимость после того, как будут спрогнозированы бриллианты, которые, предположительно, могут из него получиться. Однако драгоценный камень, возможно, не будут дробить. Можно предположить, что его огранят в форме сердца и он станет, например, экспонатом в Алмазом фонде России. Там же, кстати, хранятся другие найденные в Якутии бриллианты: «Звезда Якутии» (232 карата), «Великий почин» (35 карат), «Большая медведица» (114,5 карата) .

- В природе крайне редко встречаются алмазы с узнаваемой формой, напоминающие какой-либо предмет или символ. Большинство алмазов либо имеют форму октаэдра, либо вообще не имеют выраженной формы. Появление алмаза в форме сердца, особенно в преддверии Дня всех влюбленных, кажется символичным подарком природы не только для нашей компании, но и для всех влюбленных пар, - поделился впечатлениями Евгений Агуреев, член правления, директор Единой сбытовой организации АЛРОСА.

В компании рассказали, что прошлый 2018 год стал богатым на необычные находки. Так, летом во время Чемпионата мира по футболу компания представила алмаз в форме футбольного мяча, а к Хэллоуину – алмаз в форме черепа.