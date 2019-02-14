2019-02-14T15:38:56+03:00
Наука

Редчайший алмаз в форме сердца обнаружили среди вечной мерзлоты в Якутии

Его возраст – больше 300 миллионов лет [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Редчайший алмаз в форме сердца обнаружили среди вечной мерзлоты в Якутии. Фото: пресс-служба АЛРОСАРедчайший алмаз в форме сердца обнаружили среди вечной мерзлоты в Якутии. Фото: пресс-служба АЛРОСА
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Редчайший по красоте алмаз нашли три недели назад в кимберлитовой трубке «Удачная» в Якутии, это в 550 километрах к северу от города Мирного. Драгоценный камень в форме сердца и с фиолетовым оттенком пролежал в вечной мерзлоте свыше 300 миллионов лет, прежде чем его нашли. Когда его очистили от породы и взвесили, оказалось, что масса камня – 65,7 карата.

Алмаз в форме сердца.

У алмаза высокие качественные характеристики. Однако цену сейчас назвать пока нельзя. Его отправили для детального изучения и оценки. Специалисты говорят: он получит свою стоимость после того, как будут спрогнозированы бриллианты, которые, предположительно, могут из него получиться. Однако драгоценный камень, возможно, не будут дробить. Можно предположить, что его огранят в форме сердца и он станет, например, экспонатом в Алмазом фонде России. Там же, кстати, хранятся другие найденные в Якутии бриллианты: «Звезда Якутии» (232 карата), «Великий почин» (35 карат), «Большая медведица» (114,5 карата) .

- В природе крайне редко встречаются алмазы с узнаваемой формой, напоминающие какой-либо предмет или символ. Большинство алмазов либо имеют форму октаэдра, либо вообще не имеют выраженной формы. Появление алмаза в форме сердца, особенно в преддверии Дня всех влюбленных, кажется символичным подарком природы не только для нашей компании, но и для всех влюбленных пар, - поделился впечатлениями Евгений Агуреев, член правления, директор Единой сбытовой организации АЛРОСА.

В компании рассказали, что прошлый 2018 год стал богатым на необычные находки. Так, летом во время Чемпионата мира по футболу компания представила алмаз в форме футбольного мяча, а к Хэллоуину – алмаз в форме черепа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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