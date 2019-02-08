2019-02-08T14:17:14+03:00
Общество

Интернет на высоте

Совсем немного времени осталось до главного спортивного события года в Красноярске. В городе проходят последние приготовления, уже приезжают гости и спортсмены. А красноярским журналистам показали, как работает мобильный интернет на спортивных объектах.
Екатерина АСТАШОВА
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Фото: Теле2Фото: Теле2
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Первым местом, куда отправилась журналисты, и где были проведены колоссальные по своим масштабам работы – «Арена. Север». Самое интересное здесь то, что скрыто от глаз простого обывателя. Для того чтобы посмотреть на проделанную работу нам приходиться подняться под купол арены. Лестницы, переходы – и вот мы уже практически на самом верху. Пока в зале идет репетиция, нам рассказывают о технических возможностях установленного оборудования:

Фото: Теле2

Фото: Теле2

- В «Арене. Север» будут одновременно работать семь базовых станций Tele2, которые обеспечат покрытие от купола арены до цокольных и технических помещений, - поясняет и.о. технического директора красноярского филиала Tele2 Андрей Криницин. - Сеть трансляции включает в себя более 70-ти антенн, которые соединяются с самими базовыми станциями 5000 метрами фидерного кабеля. К этим фидерным трассам позже подключат свое оборудование наши коллеги – другие операторы связи. Благодаря этому они смогут обеспечить связью своих абонентов и будут избавлены от необходимости строить еще несколько повторяющих нашу антенно-фидерных сетей. Аналогичную инфраструктуру Tele2 создаёт в аэропорту Красноярск. Там мы используем порядка 100 антенн и около 8 километров фидерных трасс.

Журналистов заверили, что на спортивном объекте мобильный интернет будет работать отлично, и совершенно спокойно можно будет выложить новое фото в Instagram, или вести прямую трансляцию прямо с места событий:

Фото: Теле2

Фото: Теле2

- Здесь мы реализовываем специальную программу, которая обеспечивает большую скорость мобильного интернета. Сорок-пятьдесят мегабит в секунду можно будет спокойно выкачивать в технологии LTE, - пояснил Андрей Криницин.

Базовый оператор

На «Арене. Север» компания Tele2 – базовый оператор, то есть все остальные операторы мобильной сети будут подключаться к уже установленному оборудованию данной компании. На остальных спортивных объектах работы вели другие сотовые операторы. Спортобъекты были заранее распределены между компаниями, и в каждом из них будет отлично работать любая мобильная связь.

- Самая главная сложность была в прокладке этих фидерных трасс, - продолжает Андрей Криницин. - Они велись не по прямой и на высоте. Был заранее подготовлен проект, делались замеры в каждой точке. Согласовывали всё, вплоть до дизайна антенн. Это нестандартная работа, такое мы не делаем каждый день. Здесь мы привлекли максимальное количество ресурсов. И срок реализации проекта – рекордный – один месяц. За это время провели все строительно-монтажные работы. Подготовка велась больше полугода. За это время провели различные измерения, составили и согласовали проект.

Фото: Екатерина АСТАШОВА

Фото: Екатерина АСТАШОВА

«Высокий интернет»

Следующим пунктом нашего назначения стал кластер «Сопка». Здесь компанией была построена дополнительная базовая станция. А чтобы обеспечить хорошую ёмкость сети и скорость мобильного интернета вместо одного яруса антенн поставили два:

- В «обычной жизни» хватило бы и одного яруса, но здесь требуется большая емкость, - пояснил нам и.о. технического директора красноярского филиала Tele2. - Здесь обеспечена емкость с двойным запасом. Станция на расстоянии 6-12 километров может давать высокую скорость мобильного интернета.

В «Бобровом логу» мобильный оператор также подошел нестандартно к решению задачи – обеспечению мобильного интернета. Один из секторов станции был вынесен на гору. Это сделано для того, чтобы и наверху можно было вести прямую трансляцию и постить фото в Instagram. А желающие моментально выложить шикарные виды с самой высокой точки «Бобрового лога» наверняка найдутся.

В планах у компании увеличить количество базовых станций в этом году более чем на 20%. Помимо этого, на трети существующих базовых станций будет установлено оборудование, которое увеличит пропускную способность приема-передачи данных. То есть базовая станция позволит абонентам пользоваться мобильным интернетом на более высоких скоростях, а также выдержит гораздо большое число пользователей в сети с сохранением высокой скорости 4G-интернета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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