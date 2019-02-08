Найдены уникальные картины Андрея Поздеева

Андрей Поздеев – ключевая фигура изобразительного искусства Сибири. Художник оставил огромное творческое наследие, но далеко не все картины выставляются и не все были опубликованы.

В свое время Поздеев, недовольный работами, пытался их уничтожать – разрезал на куски и выкидывал. Но однажды, увидев, как куски его полотен вытаскивают с мусорки и собирают, стал отдавать их друзьям, чтобы их сжигали в печи. Однако друзья работы не уничтожали, а впоследствии передали в музей, где их склеили и сохранили.

Недавно сотрудники музейного центра «Площадь Мира» опубликовали альбом с произведениями Андрея Поздеева. В него вошли около 600 работ художника из музейных собраний, причем 210 из них ранее нигде не были опубликованы. За два года работы удалось собрать работы художника из музеев по всей стране от Москвы до Хабаровска.

Одну из его работ, считавшуюся утраченной, – изображение сада Крутовских – нашли на обороте портрета Жени Дюжиковой. Картина хранится в Зеленогорском музейно-выставочном центре. Причем увидеть изображение сада Крутовских посетители Зеленогорского музея вряд ли смогут – работа выставляется только «лицевой» своей стороной.

Портрет Жени Дюжиковой. На обороте найдена картина «В саду Крутовских» Фото: из альбома работ Андрея Поздеева, музей «Площадь Мира»

Еще одна его работа, которую обнаружили на обороте, – автопортрет, нарисованный фломастером. Автопортрет находится на оборотной стороне картины «Натюрморт. Дичь» из Новокузнецкого художественного музея.

Натюрморт. Дич. На обороте найден автопортрет Поздеева. Фото: из альбома работ Андрея Поздеева, музей «Площадь Мира»

Третью, найденную на обороте картину, музейщики назвали «Обнаженная в мастерской». Автор пытался её уничтожить - соскоблить с основы. На картине остались соответствующие следы. Сейчас эта работа хранится в Минусинском краеведческом музее.

Портрет Жени Дюжиковой. На обороте картина «Обнаженная в мастерской». Фото: из альбома работ Андрея Поздеева, музей «Площадь Мира»

Её одной находкой для музейщиков стала картина «Книжный базар». О её существовании рассказали сотрудники музея-заповедника «Шушенское», где картина Андрея Поздеева «В березах» и выставлена.

На обороте картины «В березах» обнаружили работу художника «Книжный базар». Фото: из альбома работ Андрея Поздеева, музей «Площадь Мира»

- Все найденные работы опубликованы в нашем альбоме, - пояснил нам заведующий коммуникативно-исследовательским отделом «Площади Мира» Андрей Сокульский. – Однако у картин, которые мы нашли на обороте, скорее всего, не будет выставочной жизни.

Все эти работы можно будет увидеть в альбоме, презентация которого состоится 9 февраля в 15:00 в музейном центре «Площадь Мира». Там же можно будет послушать о наиболее интересных находках музейщиков.