В Красноярск привезли подлинник картины Сурикова «Взятие снежного городка»

Настоящая сенсация для земляков Василия Сурикова, покруче Пикассо и Дали. В Красноярск, на родину великого художника, привезли одно из самых знаменитых его полотен – «Взятие снежного городка». Работу над картиной он начал в Красноярске в 1889, а завершил в Москве в 1891 году. Размер полотна составляет 156 на 282 сантиметра. Оно постоянно хранится в Государственном русском музее в Санкт-Петербурге.

На днях картину со всеми предосторожностями доставили в Красноярск и поместили ее в специальное хранилище – ей требуется акклиматизация. Пока ее даже не распаковывают, ждут приезда специалистов. О том, где она будет размещена, станет известно чуть позднее. Вероятнее всего в музее Сурикова.

На картине изображен кульминационный момент старинной игры, которая была популярна среди казачьего населения Сибири, то мгновение, когда одному из нападающих верхом на коне удалось прорваться сквозь ряды защитников и добраться до снежной крепости.

Добавим, что это не первый приезд шедевра русской живописи в Красноярск. В

последний раз это произошло в 90-е годы прошлого века. Кроме этого, сюда несколько раз приводили отдельные этюды.