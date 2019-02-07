2019-02-07T07:26:24+03:00
Звезды

В Красноярск привезли подлинник картины Сурикова «Взятие снежного городка»

Когда ее можно увидеть
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярск привезли подлинник картины Сурикова «Взятие снежного городка». Фото: Государственный русский музейВ Красноярск привезли подлинник картины Сурикова «Взятие снежного городка». Фото: Государственный русский музей
Изменить размер текста:

Настоящая сенсация для земляков Василия Сурикова, покруче Пикассо и Дали. В Красноярск, на родину великого художника, привезли одно из самых знаменитых его полотен – «Взятие снежного городка». Работу над картиной он начал в Красноярске в 1889, а завершил в Москве в 1891 году. Размер полотна составляет 156 на 282 сантиметра. Оно постоянно хранится в Государственном русском музее в Санкт-Петербурге.

На днях картину со всеми предосторожностями доставили в Красноярск и поместили ее в специальное хранилище – ей требуется акклиматизация. Пока ее даже не распаковывают, ждут приезда специалистов. О том, где она будет размещена, станет известно чуть позднее. Вероятнее всего в музее Сурикова.

На картине изображен кульминационный момент старинной игры, которая была популярна среди казачьего населения Сибири, то мгновение, когда одному из нападающих верхом на коне удалось прорваться сквозь ряды защитников и добраться до снежной крепости.

Добавим, что это не первый приезд шедевра русской живописи в Красноярск. В

последний раз это произошло в 90-е годы прошлого века. Кроме этого, сюда несколько раз приводили отдельные этюды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Красноярске ночью сгорели две машины во дворе
В сборную России по биатлону на Универсиаду вошли три красноярца
Красноярцы забросали чиновников жалобами на холод в квартирах
В Туве педофил заколол ломом 8-летнюю жертву
Ради перекура в самолете жительница Хакасии отдала 60 тысяч рублей
Трое пациентов сбежали из психоневрологического интерната в Канске
Парковка для «Делимобилей» появилась в аэропорту Красноярска
Тело разбившегося при падении из окна полиции подростка эксгумировали в Зеленогорске
Модную одежду выдадут при освобождении красноярским заключенным
Бесшумные электрички нового поколения прибыли в Красноярск
Число пользователей ВТБ-Онлайн выросло в полтора раза
Около «Образцово» в Красноярске изменится схема работы светофоров
На Коммунальном мосту Красноярска пропала выделенка
Две лесопилки закрыли в Канске за нарушения
На острове Татышев в Красноярске откроют парк Универсиады с визит-центром
Выручка «фабрики» MVNO Tele2 выросла в 3 раза
Красноярцев попросили не пугаться взрывов и сирен
Двое парней прокатились на скейтах с хаски в центре Красноярска
«Жили еще при мамонтах»: самых морозостойких животных показали в «Роевом ручье»
Почти на 45% превышен в Красноярске эпидемический порог по гриппу
«Имя устанавливается»: в страшном пожаре на севере края погибла женщина
Две машины затопило из-за порыва трубы на острове Отдыха
Красноярцам рассказали о пропавших после введения выделенок пробках