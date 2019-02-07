2019-02-07T15:24:22+03:00
Общество

Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Красноярске превышен на 44%

За прошлую неделю за медицинской помощью обратилось более 10 тысяч жителей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯЕкатерина АСТАШОВА
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Из года в год на четвертой-пятой неделе в крае происходит всплеск заболеваемостиИз года в год на четвертой-пятой неделе в крае происходит всплеск заболеваемостиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 44%. За прошлую неделю за медицинской помощью обратилось более 10 тысяч жителей, в основном дети. Но несмотря на рост заболеваемости, образовательные учреждения продолжают работать в прежнем режиме.

- На сегодняшний день мы не вводили карантинные мероприятия в городе, - пояснила специалист пресс-службы краевого Роспотребнадзора Елена Юртаева. – Такие решения принимают руководители школ и детских садов. В Красноярске образовательные учреждения продолжают работать. Однако сейчас происходит естественное разобщение детей – они не посещают школу из-за низких температур.

В целом в Красноярском крае привито от гриппа более 45% населения. Но, похоже, грипп оказался сильнее вакцины. Впрочем, специалисты отмечают, что вспышка заболеваемости была прогнозируемой. Из года в год на четвертой-пятой неделе в крае происходит всплеск заболеваемости. Именно в это время необходимо особое внимание уделять мерам профилактики. Не стесняться носить медицинские маски, если это нужно, чаще мыть руки, проветривать, делать уборку.

Признаки гриппа – высокая температура, головная боль, ломота в мышцах и суставах. Особенно тяжело ОРВИ и грипп протекают у маленьких детей, пожилых людей, людей с хроническими патологиями и заболеваниями иммунной системы. Медики напоминают, что лучше не заниматься самолечением. При первых признаках заболевания вызывайте врача на дом или обратитесь в кабинеты неотложной помощи при поликлиниках, туда не нужно записываться заранее, пациентов принимают в порядке живой очереди.

Не надо забывать, что любое вирусное заболевание, перенесенное на ногах, может привести в дальнейшем к нежелательным последствиям и осложнениям. Так что не стоит геройствовать и ходить на работу -возьмите больничный. К тому же коллеги и окружающие скажут вам спасибо за то, что не заразили их.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю открыло горячую линию, где можно получить информацию о профилактике гриппа и ОРВИ. Нынешняя волна заболевания не последняя в этом сезоне, впереди март и апрель, и нет гарантии, что вирусные инфекции обойдут стороной.

Горячая линия работает с 4 по 18 февраля по телефону (391)226-89-50. Звонить можно в будние дни с 10:00 до 16:00 часов (перерыв на обед 12:00 до 13:00). Специалисты проконсультируют, как уберечься от гриппа и какие симптомы отличают его от ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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