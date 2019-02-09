«Привез и бросил»: преданная хозяином собака в -40 неделю ждала его на остановке

Понурая, вся в шерсть в изморози… В Красноярске преданная хозяином собака больше недели ждала его на остановке в минус 40. Ее историю рассказали зоозащитники из группы «ЛапУшки».

- Хатя (так мы ее назвали - по аналогии с Хатико) появилась в Солнечном в конце января. Незадолго до того, как ударили страшные морозы. Жители микрорайона говорят: кто-то привез и бросил. Одна, растерянная, в незнакомом месте. А тут еще начались жестокие холода. Чтобы не замерзнуть, девочка бродила от остановки к остановке. Все ждала, верила: ее найдут, хозяин вернется. На улице было минус 42! На ночь она куда-то пряталась, а утром снова и снова выходила на свой маршрут. С каждым днем теряя надежду и силы…

К счастью, Хатю заметили прохожие, связались с волонтерами. И 6 февраля она поехала в теплый дом – на передержку. Сейчас ей требуется помощь. В понедельник собаку везут на стерилизацию (Павлова,33 – Аральская,14 – в 17:10), просим помощи водителей. А еще нужны продукты, самые простые – мясные обрезки, крупа, паштеты или сухой корм.

К слову, Хатя совсем молодая. Спокойна, ориентирована на людей, к другим собакам равнодушна. И, конечно, она ждет нового хозяина. Того, кто увидит, какое у нее верное сердце, и никогда не обидит. Отзовись, человек!

КОНКРЕТНО

Куда обращаться, чтобы помочь?

Куратор Екатерина https://vk.com/id149205059, 8 965-909-82-81.

Сокураторы: Владимир 8 923-375-60-71, Лидия https://vk.com/girl19922703, 8 923-298-86-56.

Передержка Юлия https://vk.com/burykina2017 8 929-339-01-81.