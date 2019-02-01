Морозы в Красноярске продержатся 10 дней

Уже сегодня температура резко упала, и горожане ощутили на себе влияние антициклона, который пришел всерьез и надолго на территорию Красноярского края.

По словам главного синоптика Красноярского Гидрометцентра, Владимира Еремина, для Сибири такие низкие температуры в начале февраля – норма. Ночью стоит ожидать в краевом центре порядка минус 35-36 градусов, а днем столбик термометра заметно вверх и не поднимется. Зато погода будет безветренная и снега также ожидать не приходится. В таком ледяном плену горожане пробудут до 11-12 февраля. Именно с этих чисел температура понемногу, но начнет подниматься и в конце месяца синоптики прогнозируют даже плюс!

В других районах Красноярского края температура также не радует. Больше всего не повезло Эвенкии, где средняя температура первой декады февраля - минус 50-55 градусов.

Кстати, синоптики отмечают, что рекордно низкая температура была зафиксирована в Красноярске в 2001 году. Тогда столбик термометра опустился до минус 41 градуса.

Еще одно неприятное известие для горожан – четыре магнитные бури. 5 февраля стоит быть внимательными к своему здоровью метеочувствительным людям, так как у них могут возникнуть сильные головные боли. 7 февраля – стоит озаботиться сердечникам. А вот 10 и 15 февраля, по словам Валерия Терешкова, заместителя ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю, магнитные бури настигнуть могут большинства граждан – будет наблюдаться повышенная раздражительность, агрессия. У многих людей может возникнуть бессонница.

Кстати рыбакам сотрудники МЧС также советуют в первой половине феврале не пытаться выходить на лед, потому что максимальный улов может составить 1-2 рыбы. Клева не будет, мерзнуть бессмысленно.