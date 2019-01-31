Жительница Красноярска набрала 28 кредитов и «простила» себе многомиллионный долг

Кредитом в наши дни никого не удивишь. Одни берут в долг технику, другие – квартиры, кому-то срочно надо на отдых съездить - тоже в кредит. Но такому долгу, как у респектабельной сотрудницы крупной красноярской строительной компании Юлии Ж., впору удивиться. Банкам и микрофинансовым организациям Юлия задолжала более 10 миллионов рублей. Неслабо, правда?

14 кредитов в банках, 14 - в микрофинансовых организациях (и это только те, что Юлия смогла вспомнить), 2 задолженности управляющим компаниям… Выход при таком раскладе у женщины был только один – банкротство. Что же получается, бери сколько хочешь в долг и взятки гладки? Разбиремся, так ли легко обанкротиться.

Берешь чужое – отдаешь свое

Первый крупный кредит Юлия взяла в 2012 году в Сбербанке – более 3 миллионов рублей. Это была ипотека. В то время Юля с дочкой Софьей перебралась на ПМЖ в Красноярск из Бурятии, вот и решила: стабильная работа в строительной компании есть, заработок приличный – около 80 000 рублей. Надо брать.

Первый крупный кредит Юлия взяла в 2012 году в СбербанкеФото: соцсети

Буквально через месяц после переезда Юля берет в том же банке еще 348 тысяч, и банк дает. В том же году еще 280, а затем 436 тысяч - опять в Сбербанке. Ну, а дальше по накатанной: ВТБ – 4 кредита (один- на миллион 250 тысяч, остальные три – более 400 тысяч рублей каждый), Восточный – 2 кредита (один крупный – на 360 тысяч рублей, второй – на 19), Азиатско-Тихоокеанский банк – 760 тысяч рублей, Русский стандарт – 357 тысяч, Альфа-банк – 236 тысяч рублей, Тинькофф-банк – размер неизвестен. Логично, что при таком количестве кредитов и ежемесячных платежей, никакой, даже достойной, зарплаты не хватит. И Юлия начала брать микрозаймы.

Позднее, когда готовила документы для суда, насчитала их 14 штук. Но это не точно. И даже приблизительной суммы долга по микрозаймам вспомнить Юлия не смогла.

Если сложить все банковские долги Юлии, получается более 8 миллионов рублей. Ну, и МФО, где бешеные проценты за просрочку (до 750% в год), потянут каждый на пару миллионов. Математика простая. Предположим, каждый микрозаем был по 10 тысяч рублей, хотя, конечно, в долг там дают и больше. Итого, 14 микрозаймов «весят» 140 тысяч. Под 750 процентов годовых без учета пени за просрочку сумма на каждого через год неплатежей выходит космическая – 1 миллион 50 тысяч рублей. Но у каждой МФО свои «штрафные» проценты, поэтому точную сумму долга Юлии назвать не представляется возможным.

- Как вам удалось набрать столько кредитов, коллекторы не мучали?

- Нет, в моем случае все прошло относительно безболезненно. И банкротство было выходом. Деньги я занимала для личных нужд и оплаты кредитов. Не знаю, как так вышло, что сумма долга оказалась такой огромной. И вообще не хочу обсуждать это. Решение о банкротстве Арбитражный суд уже принял.

Почему же банки давали такие солидные суммы Юлии? Загадка, конечно. Хотя финансовые эксперты сходятся к тому, что, вероятнее всего, женщина подавала заявки в несколько банков единовременно. А поскольку зарплата у нее хорошая, везде получала одобрение.

Весной прошлого года. Поняв, что далше тянуть нельзя, Юлия обратилась в Арбитражный суд края, чтобы ее признали банкротом. Но и тут умудрилась удивить знатоков: зная, что суд назначил заседание на 16 октября, в сентябре женщина взяла еще один микрозаем – в Росденьгах. Возвращать-то не придется! Впорос один – а что так можно было?

Сегодня на рынке Красноярска услуги по юридическому сопровождению банкротства стоят от 125 до 500 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ

Занимаешь чужое – отдаешь свое

- К сожалению, заемщики не всегда ведут себя порядочно, - говорит Елена Козлова, начальник отдела ведения государственной регистрации и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих возврат просроченной задолженности регионального УФССП. – Когда люди приходят к нам с жалобами на действия коллекторов, мы поясняем им процедуру взаимодействия с агентствами: на что коллекторы имеют право, какие действия незаконны, как покончить с долгами. С 2017 года именно Служба судебных приставов контролирует деятельность этих компаний. Конечно, есть должники с гигантским обременением и для них банкротство порой становится единственным возможным выходом из положения.

Получается, любому можно набрать кредитов и не отдавать? А что – набрал, как Юлия миллиончиков на 8 долгов и смело в банкроты.

- Теоретически, к сожалению, - да, можно. Но банкротство – не такая простая процедура, как кажется на первый взгляд, - говорит Владимир Немков, управляющий партнер юридической компании «Консультант». – Сегодня на рынке Красноярска услуги по юридическому сопровождению банкротства стоят от 125 до 500 тысяч рублей – в зависимости от имущественного положения должника. В стоимость входит госпошлина, вознаграждение финансовому управляющему, оплата услуг юристов. Решение о банкротсве выносит Арбитражный суд, необходимо подать заявление, собрать пакет документов (порядка 15 наименований) и через полтора – два месяца суд назначает заседания. После заседяния два варианта событий: либо реализация имущества должника, либо реструктуризация долгов – опять же в зависимости от того, какой источник дохода имеет должник. Если источников дохода нет, то вводится процедура реализации собственности – она длится, как правило, от 8 месяцев. За это время конкурсным управляющим распродается имущество, в реестр кредиторов включаются все банки, которым должен заемщик, и долг гасится пропорционально внесенным в реест требованиям кредиторов. В конце процедуры суд выносит решение – либо списать долги, либо нет.

- Каждый ли может быть признан банкротом?

- Каждый, если есть задолженность перед официальными организациями, превышающая 500 тысяч рублей и просрочка 3 месяца. Но не каждому спишут долги. Если есть источник дохода – человек выплачивает долг, либо не выплачивает, и исполнительные производства на нем как висели, так и висят. В идеале должнику выгодно не иметь никакой собственности и не иметь работы – в этом случае долги будут списаны. Сейчас по пути банкротства идет все больше должников – в Красноярском крае от 1,5 до 2 тысяч человек банкротятся ежегодно. Инициатором процедуры банкротства может выступать как сам должник, так и кредиторы или уполномоченный орган – Налоговая служба.

Что касается Юлии, то долги ей не списали. И в данный момент все ее имущество распродается.

КСТАТИ

Средний размер микрозайма в Красноярском крае, по данным Национального бюро кредитных историй, составляет 6,9 тысячи рублей. По этому показателю край держится в нижних строчках общего рейтинга регионов. Однако общий уровень закредитованности у жителей, мягко говоря, впечатляющий – 27,13 процента своих доходов красноярцы и жители края отдают в счет погашения долгов. И по закредитованности край как раз в числе лидеров – мы четвертые по стране. Впереди нас только Оренбургская, Кировская и Амурская области.

Какие документы нужно собрать для процедуры банкротства:

1. Документы, подтверждающие задолженность (кредитный договор, расписка) и неплатежеспособность гражданина (справка о доходах, выписки со счетов).

2. Выписка из ЕГРИП, подтверждающая статус ИП или его отсутствие, — не позднее, чем за 5 дней до даты обращения в суд.

3. Списки кредиторов с указанием ФИО, адреса и суммы задолженности.

4. Опись имущества с указанием адреса его нахождения, в том числе и того, которое является предметом залога (например, квартира в ипотеке).

5. Копии документов на право собственности на имущество и объекты интеллектуальной деятельности.

6. Копии документов о сделках с недвижимостью, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами и иными сделками на сумму свыше 300 тысяч рублей - за последние 3 года.

7. Сведения о доходах и налогах за 3 года.

8. Справка из банка о наличии счетов и депозитов и остатках денежных средств, выписки по операциям за 3 года.

9. Копия СНИЛС и сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица.

10. Постановление службы занятости о признании гражданина безработным (если он им является).

11. Копия свидетельства ИНН.

12. Копия свидетельства о заключении или расторжении брака (если есть).

13. Копия брачного договора (если есть).

14. Копия судебного соглашения о разделе имущества супругов, если таковое было принято в течение предшествующих 3-х лет.

15. Копия свидетельства о рождении ребенка (если есть).