Все жители правобережья Красноярска – «кировчане»

В 2019 году Красноярскому краю исполняется 85 лет. Официально будем отмечать в декабре, но наша газета уже готовит серию юбилейных материалов и встреч для вас. И начнем сегодня с ровесника края - Кировского района Красноярска, дата образования которого 31 января 1934 года. «Комсомолка» поздравляет кировчан, всех кто причастен к славному прошлому и настоящему дню района. В качестве поздравления и чтобы пробудить ваше краеведческое любопытство, мы подготовили несколько букв из «азбуки» района. Конечно, это лишь 8 историй из тысячи, которые можно было бы рассказать о юбиляре.

Уверены, вы без труда дополните «азбуку», а если у вас есть уникальные воспоминания или фотографии из архивов вашей семьи, школы или предприятия, не стесняйтесь, присылайте на почту kp_konkurs@mail.ru с пометкой «Юбилей края».

Знаете, почему сложно рассказывать именно о Кировском районе г. Красноярска? Он самый первый район на правом берегу Енисея, из него в свое время вышли, «выросли» и Ленинский, и Свердловский. Получается, в недалеком прошлом все жители правобережья - «кировчане».

И не только красноярцы, а еще и жители четырех «соседних» поселков… Ведь с 1956 года по 1963 год строящаяся Красноярская ГЭС вместе с поселком строителей Скит, поселками Овсянка, Усть-Мана и Слизнево были частью Кировского района.

Вузы

Кировский район - это сильнейшие вузы города: Институт цветных металлов и материаловедения, Институт горного дела, геологии и геотехнологий СФУ и Красноярский институт водного транспорта.

Дом

Жили красноярцы правобережья в основном в деревянных двух и трехэтажках. Уют и комфорт того времени - возле каждого дома туалет, сарай и палисадник.

Первый каменный дом в районе появился в год его основания.

Вавилова, 35 - гостиница для летчиков, за ней - большое летное поле. В шикарной сталинской пятиэтажке - высокие потолки, просторные лестницы, мраморные подоконники, телефоны. Дом знаменитый, о чем и рассказывает памятная табличка: «Первое каменное здание в Кировском районе (1934 г.). Авиадом. С 1942 по 1945 гг. в нем жили летчики и технический персонал авиаперегоночной трассы «Аляска - Сибирь». Вечная память погибшим».

Первую «девятиэтажку» на Красноярском рабочем, 83 построят только в 1966-м.

Заводы

Заводы - гордость и трудовая доблесть индустриального Красноярска. Началась бурная заводская история правобережья в годы первых пятилеток. Строятся деревообрабатывающий комбинат, лесопилки.

Великая Отечественная война изменила весь город, его настоящее и будущее. К нам эвакуировали больше 30 000 рабочих и «перевезли» 32 промышленных предприятия со всей страны. Большинство из них разместили на правобережье, в Кировском районе, других тогда еще не было. Ленинский появится в августе 1942 года, Свердловский только в 1977-м.

Правобережье становится индустриальным сердцем Красноярска. Растет Красноярский машиностроительный завод, основанный еще до войны. Одним из крупнейших красноярских предприятий становится завод, построенный на базе оборудования эвакуированного из-под Брянска «Красного Профинтерна» - будущий «Сибтяжмаш», судостроительный и судоремонтный заводы, деревообрабатывающие комбинаты, лесопильные и кирпичные заводы, известковая, графитовая фабрики, гидролизный, цементный, аффинажный заводы. Предприятия остро нуждались в энергии и в мае 1943-го получили ее от «новенькой» Красноярской ТЭЦ-1.

Каменка

Всего за несколько лет Каменка, бывший ДК «Сибтяжмаша», стала культовым местом Красноярска, где самые лучшие молодежные события, резиденты, идеи. Сейчас Каменка развивается и за пределами атмосферного исторического здания, благоустраивается одноименный парк. Кстати, Каменка получила свое название по имени речушки, которая течет под этим парком. Сейчас она закрыта в трубах глубоко под землей.

Проспект имени газеты «Красноярский рабочий»

Одна из самых главных и протяженных улиц Красноярска - 14 километров. Когда-то здесь был Московский тракт, проложенный в середине ХVIII века. По нему шли торговые и почтовые обозы, вели по этапу заключенных. До 1954 года улицу так и называли - Московский тракт. В честь исторического названия в районе Предмостной площади есть памятник «Кандальный путь», а неподалеку от ТЦ «Красноярье» сквер «Московский тракт». Одна из ярких дат в истории проспекта - 1 мая 1958 года открылось постоянное движение трамвайных поездов по первому участку, от Предмостной площади до КрасТЭЦ. Через три года трамвай соединил два берега.

Скверы

Здесь много симпатичных зеленых уголков, в каждом есть что-то особенное. В сквере «Корнетовский» - необычные «врата» в Кировский район - монументальная арка. В «Энтузиастах», за торговым центром «Красноярье», на берегу Енисея - Свято-Никольский храм-памятник. Он построен в память о жертвах политических репрессий, Сибирском каторжном пути и пересылочном лагере заключенных, который здесь был. Храм стоит на искусственно насыпанном кургане, словно памятник на могиле. Изучать историю и географию можно в сквере «Московский тракт»: пять памятных зон символизируют города, через которые проходил тракт: Москва, Екатеринбург, Красноярск, Иркутск и Владивосток. Есть в районе и сквер с названием «Школьный», он под опекой учеников соседних школ, а «охраняют» его величественные львы от скульптора Константина Зинича. В сквере «Кутузовский» этим летом высадили вязы, ели, ясень, в планах - большой яблоневый сад.

Фонтан

В списке достопримечательностей юбиляра - фонтан «Арлекин и Коломбина» на площади перед ТЮЗом от скульптора Александра Ткачука и архитектора Андрея Касаткина - подарок Красноярску на 380-й день рождения.

Родина

Кинотеатр «Родина» открылся в 1965 году и сразу стал точкой притяжения правобережья. Билеты разбирались быстро, за ними нужно было отстоять очередь, особенно в дни премьер, на хиты типа «Фантомаса». На фасаде здания - уникальное мозаичное панно из енисейской речной гальки - мать поднимает ребенка и на фоне «Столбов» показывает ему Родину. Не так давно панно стало официально признано объектом культурного наследия.

Кинотеатр «Родина». 24 декабря 165 года

Его автор - художник Евгений Кобытев, человек удивительной судьбы. Добровольцем ушел на фронт. В числе 60 000 пленных попадает в фашистский концлагерь «Хорольская яма», откуда через два года ему удалось сбежать. После войны приезжает в Красноярск и связывает с нашим городом всю свою жизнь: был его главным художником, преподавал в художественном училище. Сейчас в «Родине» большой ремонт, обещают закончить через два года. Панно сохранят, а в обновленном здании будет Дом дружбы народов.

Кинотеатр «Родина».Фото: Мария ЛЕНЦ

Храм Рождества Христова

Это знаковое место не только Кировского района, но и всего нашего края. Самый большой храм Красноярска: его высота 47 метров, площадь - 1990 кв.метров, он вмещает более 1000 человек! И здесь - самый большой в Красноярске иконостас. У храма долгая история. Его хотели построить в 1989 году, но были проблемы и с землей, и со строительством. В конце 2011 года губернатор края Лев Кузнецов пригласил Святейшего Патриарха Кирилла посетить Красноярский край. Стройку возобновили и завершили меньше чем через год. Патриарх приехал 12 сентября 2012 года, совершил чин освящения и оставил в дар храму икону святителя Николая Чудотворца. На этой иконе множество крестов и колец. Красноярцы верят, что она исцеляет от недугов. В этом храме есть крестильня для взрослых - большая редкость, обычно их делают только для младенцев.

Храм Рождества ХристоваФото: Мария ЛЕНЦ

Театр юного зрителя

Гордость не только района и города, но и всего края. «Золотая маска»? И не одна! Между прочим, театр и край родились в один день, 7 декабря, правда, ТЮЗ на 30 лет моложе. Про него можно сделать отдельную азбуку, настолько наш театр яркий, и всегда таким был. Как сегодня зрители восхищаются «Биндюжником и королем», «Алисой», «Снежной королевой», так в 70-х обожали «Питер Пена», а в 80-х мюзикл «Тимур против Квакина», тоже получившим всесоюзное признание.

Юбилей

Всех кировчан с праздником! Желаем, чтобы район становился год от года красивее, зеленее, был местом, где хочется жить, любить, растить детей и внуков.