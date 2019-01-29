2019-01-29T10:45:33+03:00
Спорт

Официально: в Красноярске стартует продажа билетов на шоу открытия Зимней универсиады-2019

Сколько стоит, где купить?
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Продажа билетов откроется сегодня, 29 января. Фото: пресс-служба дирекции Универсиады-2019.Продажа билетов откроется сегодня, 29 января. Фото: пресс-служба дирекции Универсиады-2019.
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Официально: в Красноярске стартует продажа билетов на шоу открытия (повторную церемонию) 3 марта Зимней универсиады-2019. Начнется реализация билетов сегодня, 29 января, в 16.00 по местному времени - об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе дирекции Всемирных студенческих игр, которые пройдут в нашем городе в марте.

На шоу самые дешевые билеты стоят 800 рублей, самые дорогие – 3 500. Посмотреть шоу закрытия Универсиады обойдется дороже – от 1 000 до 6 000 рублей.

- На сегодняшний день на соревнования Зимней универсиады-2019 продано уже более 100 тысяч билетов. Приобретают билеты не только жители России, но и граждане Канады, США, Германии, Кореи, КНР, Нидерландов, Норвегии. В нашей стране лидерами по количеству проданных билетов являются Красноярский край, Москва и Санкт-Петербург, - комментируют в пресс-службе дирекции Универсиады-2019.

КОНКРЕТНО

Где продают билеты на открытие и закрытие Универсиады:

- на официальном сайте Игр по этой ссылке;

- в Билетном центре Студенческих игр (Красноярск, проспект Мира, 2 «Б», время работы – с 11.00 до 20.00;

- в официальных кассах в торговых центрах «Планета», «Июнь», «КомсоМОЛЛ» и «Красноярье».

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