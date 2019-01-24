Житель Красноярска взял 28 микрозаймов, а коллекторы терроризируют его соседей

Надежда Болсуновская – человек в Красноярске (да и крае) известный. Ей 37 лет. Долгое время руководит общественным движением в поддержку детей-инвалидов «Право на счастье», занимается развитием инклюзивной среды. И, пожалуй, именно потому, что Надежду в городе знают, ее история и получила такой общественный резонанс. Семью Болсуновской начали одолевать коллекторы. Казалось бы, не бери в долг – коллекторы звонить не будут. Но ни Надежда, ни ее близкие в долг как раз и не брали. А взял их сосед…

- У нас зазвонил телефон, - рассказывает о своей изнуряющей эпопее общения с коллекторами Болсуновская. - Обычный, стационарный «старичок» с определителем номера. И трезвонил он каждые 20 секунд днем и ночью, несколько дней подряд. Мы брали трубку, но никто не отвечал.

Поначалу Болсуновские (Надя живет с родителями) решили – сломался. Но на дисплее высвечивался номер сотового, и Надежда на него перезвонила. Выяснилось, что звонят коллекторы.

Причем ни у Надежды, ни у ее родственников никаких долгов нет. В банках ни за кого не поручалаьс. Оказалось, ее призывают к ответу из-за... соседа.

- Иди к Петру К., он в 27-й живет, - наконец раздался в трубке густой басок,- и скажи, пусть деньги возвращает.

- А вы кто такой вообще? Почему я? - с недоумением спросила Надежда.

- А почему – нет? Иди, сказал, к соседу, он должен все оплатить. Иначе звонки продолжатся.

- Слушайте, а я-то тут причем? Ему и звоните! Еще раз сюда наберете, я вообще в полицию пойду.

- Напугала полицией. Заткнись и иди, - рявкнул коллектор (позже назвал имя – Михаил, кто знает, может, и выдуманное – прим.). - Плевал я на твою полицию, номер зарегистрирован на бича. Я уже пять лет работаю, знаю, что меня не найдут.

Иди ты… к соседу

… История нетривиальная. Ведь обычно коллекторы звонят родным или друзьям должников. А тут – людям, которые, как говорится, ни сном ни духом.

- Я даже не знала, что за сосед. Мы не общаемся, он на этаж ниже живет. Ну, здороваемся иногда при встрече – и все, - продолжает Надежда. – Трясли нас весь месяц, никакого покоя ни мне, ни родителям не было. Потому что каждый день звонки продожались. Однажды коллектор сказал, что если я не заставлю соседа заплатить, то он в соцсетях распространит информацию, что мы с сестрой заражены ВИЧ.

Первым делом Болсуновская обратилась в полицию. Пришел участковый, ему передали все контакты Михаила.

- У полиции куча регламентов работы, я понимаю, что это правильно и нормально. Но пока они решают вопрос о возбуждении дела, пока передают его следователям, проходит немало времени, - говорит Надежда. – А телефон-то продолжает трезвонить. Куда я только не писала – и в службу судебных приставов, и в Роскомнадзор даже. Бестолку! Везде отписки. Есть номер телефона, есть название компании – найти не могут. В полицию мы подали два заявления – от меня и от мамы. Ответ – идет проверка.

Надежда Болсуновская Фото: личная страница героини в соцсетях

«Он не помнит, сколько займов взял»

С соседом Надежда поговорила. Однако беседа ничего не изменила: долг погасить оказалось не так-то просто. По следам Болсуновской к Петру наведались и приставы (именно эта структура сейчас контролирует работу коллекторских агентств). Они выяснили, что у мужчины 28 (!) микрозаймов.

- Но это не точно, - говорит Елена Козлова, начальник отдела ведения государственной регистрации и контроля за деятельностью юридичских лиц, осуществляющих возврат просроченной задолженности регионального УФССП. – Потому что он количество договоров назвать не может – забыл. Он называет лейбл, но под одним лейблом может находиться до 8 компаний. И к кому в этом случае предъявлять претензии – непонятно. Есть и другая сторона вопроса - к сожалению, не все люди знают, куда нужно обращаться. Между тем с января 2017 года Федеральная служба судебных приставов - государственный орган, который ведет реестр юрлиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, и федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью этих компаний. Мы стараемся разъяснять должникам процедуру, по которой он законно может отстаивать свои интересы. Естественно, эти действия коллектора незаконны. По данному факту возбуждено административное производство, идет расследование.

По закону максимум, что коллекторы могут сделать, - в вежливой форме напомнить должнику о необходимости вернуть деньги. Звонить не более одного раза в сутки с 09.00 до 20.00, встреча – раз в неделю, смс – два в сутки, не более четырех в неделю.

Коллекторы частенько расписывают подъезды должника Фото: соцсети

Микрофинансовое «казино»

Как ты докатился до жизни такой? – у соседа Надежды Болсуновской, как и у многих из тех, кто берет дорогие деньги у МФО, спрашивать бесполезно. Ответа внятного у мужчины нет: брал и брал себе, а что дальше будет – как Бог на душу положит. Психологи же говорят, что это похоже на зависимость сродни наркотической или азартным играм.

- Во-первых, займами пользуются только определенные группы людей – те, кто в недостаточной степени умеют планировать и прогнозировать риски в силу психических особенностей, - говорит Алеся Урбан, клинический психолог, руководитель Центра психологической поддержки и развития здоровья. – Рекламные слоганы у этих компаний выстроены так, чтобы вызвать у человека доверие, – они создают ощущение безопасности. Тратят деньги эти в основном на самые простые потребности – на еду, например, руководствуясь только одним стимулом: «Хочу». Как не брать? Включить голову, начать считать. И взрослеть. Что делать близким? Не помогать! Набраться терпения и мужества – и не выручать! Это очень сложно, но нельзя. Нужно дать самому заемщику возможность принять на себя ответственность, потому что чем проще будет решаться его проблема (как правило, близкими), тем сильнее он будет вязнуть в своей зависимости. А это именно зависимость, как наркотическая или игровая.

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему у МФО такие дикие проценты (до 758% годовых)? Законно ли это и как регулируется?

Александр Сурмачев, представитель отделения «Красноярск» Банка России:

- Начиная с 2016 года, постепенно, по инициативе Банка России вводятся ограничения для микрофинансовых организаций по начисляемым на потребительские займы процентам. На сегодняшний день общая задолженность по процентам не может превышать сумму займа более чем в 3 раза.

С 28 января вступают в силу новые ограничения: с этого дня проценты могут превышать заём не более, чем в 2,5 раза.

После достижения этой суммы закон запрещает дальнейшее начисление процентов, а также взимание штрафов и пени и применение к заемщику иных мер ответственности.

Таким образом, уже с января заемщик, взявший в долг, например, 1 тысячу рублей, ни в какой момент времени не должен будет кредитору более 3,5 тысяч. Закон устанавливает, что в дальнейшем, с 1 июля 2019 года, ограничения составят двукратную сумму займа, а с 1 января 2020 года – 1,5-кратную.

С такими ограничениями микрофинансовые организации, нацеленные на работу с максимальным начислением процентов, вынуждены менять свою бизнес-модель или уходить с рынка. Подчеркну, эти изменения полезны для заемщиков и позволяют значительно снижать их долговую нагрузку.