«Друг без друга не жить»: влюбленные собаки в разлуке отказались от еды

Он – собака-обнимака, на раз дает лапу, обожает носиться и играть. Она – послушная, серьезная, но большая любопытница. Почти Мухтар и Дина год жили вместе – в приюте.

На улице погибли бы

- Муха попал к нам по отлову, - делится директор центра защиты животных «Бездомный пес» Светлана Анохина. – Дина – бывшая домашняя, постоянно на самовыгуле, в какой-то момент хозяева больше не смогли о ней заботиться. На улице они бы погибли.

Оба молодые, года по 2-3, бездомные, «дворянской» породы. Настрадались на улице, вот и подружились (щенков у них быть не может, в приюте все собаки стерилизованы). Делили на двоих один вольер. Не разлучались ни на минуту, уступали самые лакомые кусочки, спали, уткнувшись друг в друга.

А перед новым годом за Диной пришли. Ее взяла в свою семью красноярка Анна. Компанейская собака мигом нашла общий язык с детьми, даже начала налаживать отношения с кошкой. А потом затосковала. Отказалась от еды, спала урывками. Вредничала, «ворчала». По Мухтару скучает, поняли хозяева. Поначалу надеялись – пройдет, но…

День за днем ничего не менялось. Созвонились с приютом. Оказалось, верный Мухтар тоже не находит себе места. Почти не ест, перестал играть. Слонялся по вольеру, на прогулках тоскливо озирался, искал подругу.

- Мы несколько раз говорили с хозяевами Дины, - рассказывают в приюте. – В итоге было принято решение Дину вернуть. Оно далось очень нелегко. Но еще больнее было наблюдать, как скучают Мухтар и Дина.

На фото Дина (слева) и Мухтар (справа). Фото: центр защиты животных "Бездомный пес".

Хотели одного, забрали пару

Их встречу надо было видеть – собаки визжали от радости, жались друг к другу, махали хвостами. И вскоре зажили по-прежнему. А через несколько дней случилось невероятное. О приюте узнала из соцсетей 29-летняя Екатерина Мотолыженко.

- Я давно хотела взять взрослую собаку, - признается она. – Вы не представляете, как они встречают тех, кто приходит. Заглядывают в глаза: ты не за мной? Как будто просятся к тебе, все понимают. Каждый хочет показаться лучше.

В приют она приехала с 10-летним сыном. Думали выбрать одну собаку. Мальчишке сразу приглянулся Мухтар. При первой же встрече пес дал ребенку лапу.

Играют и дурачатся, как раньше. Только теперь у них есть дом. Фото: Екатерина МОТОЛЫЖЕНКО.

- А так как Мухтар давно дружит с Диной, мы решили: зачем разлучать? Вдвоем веселее будет, - продолжает Екатерина. - Взять их домой возможности не было, так что поселила у себя на работе. Я тренер-наездник в конном клубе Емельяново. Собаки у нас уже две недели. Живут в конюшне – в тепле, сытые, гуляем с ними.

Отношения у собак нежные. Как-то тут Дина у нас отцепилась, убежала гулять. Мы с Мухтаром выскочили за ней. И она вернулась – только из-за него. Они всегда друг за друга. Хотя очень любвеобильные, ориентированные на человека. Впрочем, начали уже и охранять, на ночь мы их выпускаем – несут службу. Но главное – теперь они рядом.