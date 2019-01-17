2019-01-17T11:52:57+03:00
Спорт

Билеты на Универсиаду продаются только на официальной площадке

Что делать тем, у кого изменились планы относительно посещения весенних студенческих игр
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Билеты на Универсиаду продаются только на официальной площадкеБилеты на Универсиаду продаются только на официальной площадке
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Ролик, на котором девушка сжигает билеты на Универсиаду, прокомментировали в дирекции грядущих спортивных состязаний: здесь сообщили, что это не нестоящий билет, а его имитация: на нем нет официальных логотипов и U-лайки, по другим элементам он тоже на настоящий не похож.

- Девушка может обратиться к нам через наши официальные аккаунты в социальных сетях, мы поможем ей разобраться, если возникла проблема, - сообщила специалист пресс-службы Универсиады Юля Романюк.

Напомним, билеты на состязание по фигурному катанию на 8 марта в самом деле оказались недействительными. Это стало неожиданностью для тех, кто уже успел их приобрести. Таких почти 500 человек. Причем покупались билет онлайн не только в Красноярске, но и в других регионах России, в зарубежных странах.

В Дирекции студенческих игр пояснили, что это связано с объективными причинами. Дело в том, что фигуристы проявили к Универсиаде повышенный интерес. Выяснилось, что заявку на участие подали больше спортсменов, чем предполагалось заранее, когда формировался календарь состязаний. Так что организаторам пришлось срочно менять программу. Решили, что 8 марта пусть будет не две сессии, утром и вечером. А три сессии, днем и подряд.

Важно понимать, что зрителям не предлагают выбросить уже купленные билеты и не требуют за них доплатить. Они могут распорядиться ими по своему желанию. Могут сдать в кассу и получить назад деньги в полном объеме (их продавали по цене от 300 до 600 рублей в зависимости от ряда и места). Это первый вариант. И второй вариант – сдать старый билет, сделать доплату разницы и получить новый (если хотите – на тот же ряд и место). Новая стоимость билетов – от 600 до 800 рублей. И это вполне законно. Подобное нечасто, но все-таки практикуется, причем на самых различных состязаниях и в разных странах.

Что делать тем, у кого изменились планы относительно посещения весенних студенческих игр Фото: Мария ЛЕНЦ

Что делать тем, у кого изменились планы относительно посещения весенних студенческих игрФото: Мария ЛЕНЦ

- Все, кто покупает билеты, автоматически соглашается на условия оферты, - озвучили в Дирекции Универсиады. – Там оговорено, что организаторы вправе внести изменения в спортивную программу по объектным причинам или в случае форс-мажорных обстоятельств и вернуть 100% стоимости билетов.

На сегодняшний день большинство тех, кто раньше купил билеты на 8 марта на состязания фигуристов, воспользовались случаем и приобрели новые на посещение сессий в течение дня. Целевых возвратов старых билетов было.

Дирекция Универсиады приносит свои извинения за доставленные неудобства.

Напомним, как приобретаются билеты:

Во-первых, делать это нужно только на официальном сайте Универсиады: krsk2019.ru. Войдите во вкладку «Билеты», выбирайте вид состязаний, дату, ряд и место (если они будут проходить на стадионах). По карте оплатите билет и проверьте почту. Вскоре туда придет скан вашего билета, который нужно распечатать на бумагу и затем в кассе обменять на оригинал – с официальной символикой и с голограммой.

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