И у нас будет газ. После 2023 года Красноярск перейдет на «голубое топливо»

Когда газ дойдет до нас? Красноярск переведут на «голубое топливо» не раньше 2023 года. Об этом стало известно накануне, 22 января, из программы развития коммунальной инфраструктуры на 5 лет, опубликованной на сайте городской администрации.

Итак, в документе сказано четко: до 2023 года перехода на газ ждать не стоит. Это будет подготовительный этап.

- Должны быть проведены мероприятия для обеспечения газификации региона в период после 2023-го года, - говорится в программе.

Предполагается выбрать поставщика природного газа, разделить город на участки с разными видами газификации, (она может быть сетевой или автономной), создать проект трубопровода и приступить к его постройке.

Стоит заметить, что это программа не газификации квартир, а газового отопления. Оно гораздо дешевле и экологичнее.

Между тем мощностей, озвученных в документе, может быть недостаточно для перевода на газовое отопление всего города, поясняют наши коллеги с ТВК со ссылкой на экспертов.

Тем не менее это позволит перейти на газ нескольким котельным, что, надеемся, оздоровит экологическую ситуацию в Красноярске.