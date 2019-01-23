2019-01-23T04:29:44+03:00
Общество

И у нас будет газ. После 2023 года Красноярск перейдет на «голубое топливо»

Стали известны сроки газификации города
Ася ЖУКОВА
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После 2023 года Красноярск перейдет на «голубое топливо».После 2023 года Красноярск перейдет на «голубое топливо».Фото: Мария ЛЕНЦ
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Когда газ дойдет до нас? Красноярск переведут на «голубое топливо» не раньше 2023 года. Об этом стало известно накануне, 22 января, из программы развития коммунальной инфраструктуры на 5 лет, опубликованной на сайте городской администрации.

Итак, в документе сказано четко: до 2023 года перехода на газ ждать не стоит. Это будет подготовительный этап.

- Должны быть проведены мероприятия для обеспечения газификации региона в период после 2023-го года, - говорится в программе.

Предполагается выбрать поставщика природного газа, разделить город на участки с разными видами газификации, (она может быть сетевой или автономной), создать проект трубопровода и приступить к его постройке.

Стоит заметить, что это программа не газификации квартир, а газового отопления. Оно гораздо дешевле и экологичнее.

Между тем мощностей, озвученных в документе, может быть недостаточно для перевода на газовое отопление всего города, поясняют наши коллеги с ТВК со ссылкой на экспертов.

Тем не менее это позволит перейти на газ нескольким котельным, что, надеемся, оздоровит экологическую ситуацию в Красноярске.

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