Борщ, сочни с творогом и запеканка с печенью: мужчины-повара в детсаду придумали, как заставить малышей за обе щеки есть полезные блюда

Когда-то профессия повара была чисто мужской. Да и сейчас ее женской назвать трудно – не каждой хрупкой девушке по силам поставить на плиту 50-литровую кастрюлю с супом. Однако сейчас, особенно в детских садах, за кухню и питание в основном отвечают женщины.

Но в одном красноярском детсаду восстановили историческую и гендерную справедливость – здесь поварами работают сразу двое мужчин.

Василий Павлов и Евгений Фатьянов - технологи общественного питания. Когда три года назад они пришли на работу в детский сад №96, весь женский коллектив, что называется, вздохнул с облегчением. Во-первых, дети начали есть с удовольствием, и даже самые нелюбимые блюда. Просто новые повара немного апгрейдили полезную, но не совсем вкусную еду. Например, печень они «спрятали» в картофельную запеканку, овощные котлеты заменили на вкусный манник с морковной начинкой.

Василий Павлов и Евгений Фатьянов - технологи общественного питания. Фото: пресс-служба главного управления образования Красноярска

А во-вторых, теперь в этом детском саду нет проблемы с тем, кого выбрать на роль деда Мороза в новогоднем утреннике.

Каждый день Василий и Евгений приходят на работу раньше всех – их смена начинается в 6.00. С самого утра им нужно успеть приготовить к завтраку какао и любимый детский омлет под названием «как в садике», на обед наварить 50 литров супа.

- У поваров есть свои предпочтения, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Евгения Тимашева, пресс-секретарь управления образования города. - Василий Васильевич больше всего любит варить супы, а Евгений Александрович обожает баловать детей выпечкой. Его фирменное блюдо - сочни с творогом.Мужчины следят за аппетитом детей. Нетронутый обед – повод задуматься об изменении рецептуры. Антирейтинг детских блюд возглавляют морковные котлеты и тушеная печень.Кстати, несмотря на все ухищрения, топ любимых блюд возглавляют борщ (дети называют его красным супом), макароны с тефтелями и булочки.