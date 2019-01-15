2019-01-15T10:30:00+03:00
Общество

Борщ, сочни с творогом и запеканка с печенью: мужчины-повара в детсаду придумали, как заставить малышей за обе щеки есть полезные блюда

Молодые люди «спрятали» печень в картофельную запеканку, а нелюбимые овощные котлеты превратили во вкусный манник с начинкой
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
Каждый день Василий и Евгений приходят на работу раньше всех – их смена начинается в 6.00. Фото: пресс-служба главного управления образования КрасноярскаКаждый день Василий и Евгений приходят на работу раньше всех – их смена начинается в 6.00. Фото: пресс-служба главного управления образования Красноярска
Изменить размер текста:

Когда-то профессия повара была чисто мужской. Да и сейчас ее женской назвать трудно – не каждой хрупкой девушке по силам поставить на плиту 50-литровую кастрюлю с супом. Однако сейчас, особенно в детских садах, за кухню и питание в основном отвечают женщины.

Но в одном красноярском детсаду восстановили историческую и гендерную справедливость – здесь поварами работают сразу двое мужчин.

Василий Павлов и Евгений Фатьянов - технологи общественного питания. Когда три года назад они пришли на работу в детский сад №96, весь женский коллектив, что называется, вздохнул с облегчением. Во-первых, дети начали есть с удовольствием, и даже самые нелюбимые блюда. Просто новые повара немного апгрейдили полезную, но не совсем вкусную еду. Например, печень они «спрятали» в картофельную запеканку, овощные котлеты заменили на вкусный манник с морковной начинкой.

Василий Павлов и Евгений Фатьянов - технологи общественного питания. Фото: пресс-служба главного управления образования Красноярска

Василий Павлов и Евгений Фатьянов - технологи общественного питания. Фото: пресс-служба главного управления образования Красноярска

А во-вторых, теперь в этом детском саду нет проблемы с тем, кого выбрать на роль деда Мороза в новогоднем утреннике.

Каждый день Василий и Евгений приходят на работу раньше всех – их смена начинается в 6.00. С самого утра им нужно успеть приготовить к завтраку какао и любимый детский омлет под названием «как в садике», на обед наварить 50 литров супа.

- У поваров есть свои предпочтения, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Евгения Тимашева, пресс-секретарь управления образования города. - Василий Васильевич больше всего любит варить супы, а Евгений Александрович обожает баловать детей выпечкой. Его фирменное блюдо - сочни с творогом.Мужчины следят за аппетитом детей. Нетронутый обед – повод задуматься об изменении рецептуры. Антирейтинг детских блюд возглавляют морковные котлеты и тушеная печень.Кстати, несмотря на все ухищрения, топ любимых блюд возглавляют борщ (дети называют его красным супом), макароны с тефтелями и булочки.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как китайцы вырубают русскую тайгу. Часть 1
Журналисты «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились из Москвы в Сибирь, чтобы увидеть своими глазами, действительно ли весь лес здесь хищнически пилится и вывозится в Поднебесную [видео]
Новости 24
Теперь и в Канске: дорожные полицейские открыли еще один пункт проката детских автокресел
Мужская работа: в красноярских детсадах воспитанникам готовят еду повара-мужчины
Воду не пить, купаться только в отведенных местах: красноярцам рассказали о мерах безопасности в Крещение
В центре Красноярска начали включать подсветку жилых домов
Число акционеров ВТБ в СФО выросло в 1,4 раза
В правительстве Красноярского края считают, что «мусорный кризис» миновал
За порядком во время Универсиады в Красноярске будут следить полицейские со всей страны
84-летний житель Красноярска попал в ДТП во дворе дома и умер, когда пошел за документами
Минэкологии разрешило неограниченный отстрел волков в одном из районов края
Павильоны у красноярского автовокзала начнут сносить в конце недели
Съезд с Копыловского моста сузят из-за ремонта на теплотрассе
Пешеход сбил зеркало заднего вида у машины, не уступившей ему дорогу
В Красноярском крае отец надругался над дочерью и пытался скрыться в лесу
Поющие рюкзаки: школьники из Красноярска поддержали флешмоб певицы Адель
Жителя Красноярска отправили работать в зоопарк за неуплату штрафов ГИБДД
Объявлены слушания по новой схеме теплоснабжения Красноярска
На Северном шоссе Ford протаранил Ладу: есть пострадавшие
В Красноярске остался только один крупный супермаркет «Rosa»
ВТБ увеличил рефинансирование кредитов в 1,5 раза
Крупную лесоперерабатывающую компанию банкротят за долг перед банками