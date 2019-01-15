«В 1947 году 22 апреля потерпели аварию в...»: под обшивкой «Дугласа» нашли и расшифровали новые записи пассажиров

В истории легендарного Douglas C-47, найденного спустя 70 лет после аварийной посадки в таймырской тундре, – новая страница. Сотрудники Красноярского краевого отделения Русского географического общества отыскали и расшифровали записи, которые химическим карандашом сделали на обшивке самолета пассажиры, - их фамилии и имена.

Надписи легко читаются, со временем лишь буквы слегка побледнели. Фото: Красноярское краевое отделение РГО

Напомним, Douglas C-47 потерпел крушение в заполярье 23 апреля 1947 года. Самолет под управлением военного аса Максима Тюрикова попал в снежный заряд (пурга и ливневый снег – прим.) и потерял ориентиры. В полете у машины сначала отказал один двигатель, а затем перегрелся второй. Тогда 36-летний Максим Тюриков совершил чудо: в сложнейших условиях посадил самолет на обледеневшее болото. Это спасло жизнь экипажа и пассажиров. А потом, спустя несколько дней, Тюриков увел от самолета летевших тем же рейсом осужденных - это, как потом выяснится, стоило ему жизни... Поиски самолета длились долго. В конце концов, бедствующих в тундре людей нашли и эвакуировали. И это еще одно чудо, о котором уже писала «Комсомолка». Сам Douglas C-47 полностью перевезили в Красноярск лишь в 2017 году. Теперь он ждет реставрации. Недавно историю возвращения Douglas признали лучшей экспедицией РГО, а команду Красноярского краевого отделения наградилили дипломом и глобусом.

Фото: Красноярское краевое отделение РГО

Но самолет, спустя десятилетия, хранит еще много тайн. И как надеются в Русском географичесвком обществе, раскрыть их помогут уцелевшие пассажиры или их родственники.

- По количеству пассажиров на борту много разночтений: в одном документе – 26 человек, в другом – 29. О пассажирах нам вообще известно немного, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Вячеслав Филиппов, бывший авиаинженер, сотрудник музея Военно-инженерного института СФУ, много лет занимающийся историей Douglas C-47. – Люди они все в основном гражданские, поэтому и искать сведенья о них непросто. Точного списка нет ни в одном архивном документе. Очень повезло, что сохранились записи, сделанные пассажирами внутри фюзеляжа, пока они ждали помощи. У меня много времени ушло на расшифровку, потому что многие записи стерты и довольно плохо сохранились. Однако кое-что восстановить все–таки удалось. Опять же нельзя ручаться, что этот список стопроцентно точный. Есть версия, что заключенные Норильлага были на борту – явно в списке этом их быть не может. При восстановлении записей я старался максимально разобраться в буквах.

Фамилии пассажиров обнаружили еще на Таймыре, когда самолет готовили к транспортировке в Красноярск: разбирали на части многотонную машину, чтобы удобнее было доставить. Теперьесть шанс найти близких пассажиров Douglas C-47: возможно, в семейных архивах сохранилась информация о легендарном рейсе.

Фото: Красноярское краевое отделение РГО

Вот какую запись удалось восстановить РГО:

«В 1947 году 22 апреля потерпели аварию в ….

1. Перцевко Мария Ильинична

2. Рзаев А

3. Васенькина-Коршавина Нина Сергеевна

4. Васенькин Иван Гаврилович

5. Долгов Петр Михайлович

6. Капанадзе Виссарион Илларионович

7. Потылицына Анна Васильевна

8. Винокуров Георгий

9. Макшанов Александр Кузьмич

10. Игнатов Иван

11. Демченко Николай Михайлович

12. Егумнова Антонина Ивановна

13. Бородин Александр Иванович

14. Коваль Василий Сергеевич

15. Кравченко Николай

16. Мазуркина Таисья Андреевна

17. Украинский Виктор Федорович

18. Тарасов Сергей Васильевич

19. Тарасов Владимир Сергеевич

20. Тарасова Екатерина

21. Ахмаджанов

22. Тенюков Семен Павлович

23. Краснотанов Василий Дмитриевич».

Надпись на обшивке самолета 11 мая, когда экипаж и пассажиров спасли. Фото: Красноярское краевое отделение РГО

«Комсомольская правда» Красноярск просит откликнуться родственников пассажиров Douglas С-47 или тех уцелевших в тундре, что живы до сих пор. Если у вас есть информация о борте Тюрикова, звоните в редакцию по тел.: 8 (391) 206-96-52, e-mail: 2069652@mail.ru

Фото: Красноярское краевое отделение РГО

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