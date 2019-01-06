2019-01-06T16:48:31+03:00
Спорт

Эвенкийские матрешки, блинницы REAL WINTER и шапка-U-лайка как ответ шлемам викингов

Рассказываем, где можно приобрести сувениры Универсиады
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Эвенкийские матрешки, блинницы REAL WINTER и шапка-U-лайка как ответ шлемам викинговЭвенкийские матрешки, блинницы REAL WINTER и шапка-U-лайка как ответ шлемам викинговФото: Мария ЛЕНЦ
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Многие красноярцы из теперь уже старшего поколения наверняка помнят наклейки, значки, марки с изображением соболька Кеши. Этот симпатичный зверек стал символом Спартакиады народов СССР, который проходил в Красноярске в 1982 году. Сегодня эти сувениры остались только в частных коллекциях и многим дороги, как память.

Впереди у нас новое спортивное событие – еще более масштабное, с мировым уровнем. И размах выпуска сувенирной продукции – тоже мировой. Еще бы: по предварительным подсчетам Красноярск в марте ожидает невиданный наплыв гостей, счет идет на сотни тысяч туристов, спортивных болельщиков, спортсменов, прессы, волонтеров. И каждый наверняка захочет увести с собой из города на Енисее что-нибудь на память. Кто-то коробку конфет, кто-то мягкую игрушку U-лайку, а кто-то блинницу с брендом REAL WINTER.

- Это особенные вещи с символикой Универсиады-2019, в них есть сибирский дух и характер. Уже сейчас они делают ближе студенческие игры, а позже помогут сохранить воспоминания и атмосферу события на долгие годы, - рассказали «Комсомолке» в дирекции Универсиады. И помогли разобраться в ассортименте сувенирной продукции, рассказали, кто ее производит и где можно приобрести, не опасаясь подделок.

Опробовано: на таких блинницах получаются настоящие сибирские блины Фото: Мария ЛЕНЦ

Опробовано: на таких блинницах получаются настоящие сибирские блиныФото: Мария ЛЕНЦ

Ассортимент

С каталогом сувенирной продукции можно ознакомиться в интернет-магазине на сайте Дирекции. Чего там только нет. Во-первых, мягкие игрушки – всегда желанный подарок для детей и взрослых. Скажем даже романтичный – молодые люди ведь с удовольствием дарят на свиданиях своим девушкам меховых зверей. Так что улыбающаяся U-лайка подойдет как нельзя кстати.

Или взять елочные игрушки – снежные шары с U-лайкой, которая занимается всеми видами спорта, представленными на Универсиаде. Эти шары изготовлены и расписаны вручную мастерицами Красноярской фабрики «Бирюсинка».

Для модников и модниц плюшевая шапка с варежками с головой U-лайки – наш ответ шлемам викингов и лохматым ирокезам.

Эвенкийские мастера готовят различные изделия народного промысла – подвески, брелоки, куклы из бисера и даже эвенкийские расписные матрешки. Такие же, как русские, только с национальным северным колоритом. А также роскошные шапки-малахаи из соболя и замши, унты с отделкой из бисера.

Есть неожиданные сувениры, например, деревянная обложка для паспорта, серьги из березы, светильник из пенька яблони. Под брендой Универсиады можно будет купить истинно сибирские продукты – мед, сбитень и смолку.

И, конечно же, традиционные магниты, марки, открытки, значки, блокноты и ручки, стикеры, пледы, подушки, посуда и многое другое.

U-лайка - официальный символ Универсиады-2019

U-лайка - официальный символ Универсиады-2019

Только с лицензией

Для того, чтобы получить разрешение на изготовление сувенирной продукции, красноярским производителям пришлось сильно постараться и получить лицензию. Например, елочные шары с U-лайкой может выпускать только фабрика «Бирюсинка», а шоколадные конфеты – «Краскон». Пряники и печенье – «Садко», рыбные копченые деликатесы – рыбокомбинат «Таймыр», мясные деликатесы – мясоперерабатывающий комбинат «Норильский», мед и сбитень – «Медовая компания».

С этим все понятно: чтобы получить лицензию, производители прошли серьезный отбор, доказывая надежность и качество своей продукции. Оценивать их будут на мировом уровне – нельзя подкачать.

Кстати, за незаконное использование символики Универсиады можно попасть под суд. Такие примеры уже есть. Два предпринимателя скачали с интернета изображения символики, распечатали упаковку и ну давай выпускать и продавать свои шоколадные конфеты. В декабре их вычислили и предупредили, что если не прекратят пиратство, будут наказаны по закону. А поддельный шоколад уничтожили.

Где купить

Сувениры с символикой Студенческих игр можно приобрести через интернет-магазин на официальном сайте. Также продажа официальной продукции Зимней универсиады-2019 идет в сети магазинов «Командор», «Аллея», «Хороший», «Эльсити». Они заключили официальный договор с Дирекцией универсиады.

Магазин лицензионной продукции Игр постоянно работает в новом терминале аэропорта «Красноярск» - это павильон «Evenkia» на первом этаже – для тех, кто прилетает в Красноярск или покидает его гостеприимную землю.

Во время Универсиады приобрести что-нибудь на память о событии можно будет в сувенирных лавках на всех спортивных объектах, а также в Деревне Универсиады и Парке Универсиады.

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