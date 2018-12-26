В Красноярске Триумфальная арка открылась после реставрации

Новость о том, что Триумфальная арка у площади Мира, закрывается на реставрацию, появилась в конце октября. Ее должны были разобрать почти полностью, и «пересобрать» заново. Пластиковые панели планировали заменить на новые, для надежности их должны были обработать антикоррозийными материалами. Гранитное покрытие вершины собирались заменить мягкими кровельными материалами. Вазоны – убрать, а цвет арки и герб города – немного поменять.

Так арка выглядела до реставрацииФото: Мария ЛЕНЦ

Два месяца арка была покрыта строительными лесами. Под тепловым контуром на ней трудилась бригада рабочих. И вот работы завершились, леса убраны… Арку действительно не узнать. Фасад стал монолитным, цвет стал серо-коричневым. Большая часть декоративных элементов исчезла вместе с датами основания Красноярская и строительства арки. А герб вместо барельефа стал походить на нарисованную картинку.

Социальные сети отразили настроение общественности. Многие красноярцы считают, что до реставрации было лучше. Выяснилось, к тому же, что вместо заявленных пяти миллионов на реконструкцию потратили девять.

Что произошло?

Ситуацию «Комсомолке» прокомментировали в Центре реализации социальных проектов – именно он являлся заказчиком работ.

Осенью арку начали переделыватьФото: Мария ЛЕНЦ

По словам представителя ЦРСП, изначально в смете (той самой, на 5,1 миллиона рублей) не была заложена установка теплового контура, а ведь работы проводились в холодное время года. Не вошла в нее и установка строительных лесов. Это заметили уже после того, как провели торги и выбрали подрядчика. Пришлось результаты торгов аннулировать, смету пересчитать и объявить повторные торги уже по новой цене – 9,3 миллиона рублей. Из-за этого пришлось отодвинуть и сроки сдачи объекта.

- Арка сейчас находится в том виде, в каком изначально была разработана ее концепция. Все цветовые решения были согласованы главным художником Красноярска Натальей Прибыльновой в рамках утвержденного архитектурно-художественного регламента города. Проектировщиком выступил председатель Красноярского отделения Союза архитекторов России Евгений Зыков, - рассказала пресс-секретарь Центра реализации социальных проектов Екатерина Суворова.

К сожалению, дозвониться до автора проекта и главного художника города и узнать, как они относятся к критике, пока не удалось.

Однако, в ответ на критичные отзывы, многие вступились за Триумфальную арку. Новое не всегда воспринимается на «ура» и зачастую проигрывает сравнении с тем, что было до него. Вспомните первую реакцию горожан на иллюминацию или на красно-желто-белую подсветку проспекта Мира. Тогда ведь тоже красноярцы в соцсетях критиковали. А сегодня мнение большинства противников перемен сменилось с минуса на плюс. Возможно, так и с Триумфальной аркой?

Раньше арка хорошо сочеталась с рядом стоящими торговыми центрамиФото: Мария ЛЕНЦ

СПРАВКА КП

Триумфальная арка между проспектом Мира и площадью Мира была построена в 2003 году в честь 375-летия Красноярска. Конструкцию установили на месте первого городского острога. Главным архитектором проекта был Арэг Демирханов. Изначально предполагалось, что она должна быть из натуральных материалов. Но перед самым строительством было решено сделать ее бюджетней: заменить гранит на пластиковые панели.