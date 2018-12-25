На севере Красноярского края АН-24 с пассажирами выкатился за пределы посадочной полосы

В одном из северных аэропортов Красноярского края произошло ЧП. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, в селе Ванавара Эвенкийского района (685 километров на север от Красноярска) самолет выкатился за пределы взлетной полосы.

В этот момент на борту Ан-24 было более 40 человек – это пассажиры и экипаж. По информации, полученной у представителей Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в результате случившегося у воздушного судна оказался поврежден один из винтов. Никто из людей, находившихся на борту, не пострадал.

Что стало причиной ЧП, сейчас будут выяснять авиационные эксперты. Известно, что сейчас во всей Эвенкии стоят сильные морозы. Например, накануне, там столбики термометров опускались даже ниже -50 градусов, сегодня метеостанции фиксируют температуру около -43 градусов. При этом ветра в Ванаваре нет.

Напомним, что поездом в этот населенный пункт добраться невозможно, железной дороги, связывающей административный центр Красноярского края с заполярными территориями, нет. Попасть в Ванавару можно только на самолете или в это время года по зимней автодороге.