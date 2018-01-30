«Толкал руками больше сотни метров»: рыбак спас застрявшую на льду озера беспомощную косулю

- Мой хороший, немного еще осталось, ну давай же, я устал тебя толкать! – необычный случай попал на камеру в Шарыповском районе Красноярского края. Здесь на озере Малое застряла косуля. Может быть, спасаясь от хищников, выскочила на лед. Ноги разъехались, и бедняга оказалась совершенно беспомощной. Пыталась подняться, но никак. Обессилев, затихла.

Все произошло больше месяца назад, 21 ноября. Но об этом случае стало известно только сейчас, пишут наши коллеги из ИА «Запад24».

Спасение косули.

К счастью, в тот день порыбачить на озеро Малое отправился майор в отставке Сергей Воронин. Увидев бьющуюся на льду косулю, решил: надо помогать. Подобрался поближе и стал осторожно толкать животное к берегу. Косуля не сопротивлялась. Видимо, почувствовала: ее не обидят.

Животное было совершенно беспомощно. Фото: стоп-кадр ИА "Запад24".

История нетривиальная, поэтому параллельно со спасоперацией мужчина вел съемку:

- Представляете, приехал на рыбалку, а спас косулю. Ну-ну, маленько осталось! Не вставай на ноги, а то расшибешься. Давай уже до снега дотолкаю. Меня только не лягни. Берег вот он уже. Надо же, я сам охотник, а теперь вот спасаю. Потому что нельзя обижать в трудную минуту никого! Ни людей, ни животных.

Мужчина толкал косулю добрую сотню метров, а то и больше. Уговаривал не делать лишних движений, успокаивал. Помогло: вскоре берег был совсем близко. Почувствовав под ногами землю, косуля вскочила и наутек кинулась в лес.

Благодаря майору в отставке Сергею Воронину животное спаслось. Фото: стоп-кадр ИА "Запад24".

- Давай, молодец! – напутствовал мужчина. – Красиво поскакал. Ну, с Богом! Вот и порыбачил.