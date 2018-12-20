Утренники в красноярских детсадах полвека назад: тканевые заячьи уши и костюмы снежинки из свадебной фаты
Запах мандаринов, шоколада и настоящей живой елки – вот это, пожалуй, и создавало в детстве то самое новогоднее настроение, которого сейчас, во взрослой жизни, порой так недостает.
А начинался праздник не 31 декабря, как сейчас, а задолго до последнего дня года – тогда, когда назначат детсадовский утренник. А, точнее, чуть раньше – к утреннику-то нужно было серьезно подготовиться! И готовились к детскому празднику целыми семьями.
В красноярских детских садах решили вспомнить, какими были новогодние утренники в тех далеких 60-70х годах. А воспоминания подкрепили фотографиями. Снимки хоть и черно-белые, но передают гораздо больше эмоций, чем современные, цветные и суперчеткие цифровые.
Фотографии предоставила пресс-служба главного управления образования Красноярска, а «Комсомольская правда»-Красноярск с удовольствием показывает их читателям.
Некоторые костюмы напоминали настоящие шедевры. Фото: пресс-служба главного управления образования Красноярска.
Что готовили к празднику:
Сценарий для утренника писали специально с лихо закрученным сюжетом. Фото: пресс-служба главного управления образования Красноярска.
В костюмы наряжали даже самых маленьких! Фото: пресс-служба главного управления образования Красноярска.
А за лучший костюм давали приз. Фото: пресс-служба главного управления образования Красноярска.
Заканчивался утренник традиционно зажжением гирлянд на елке на «Раз-два-три, елочка, гори» и раздачей дедом Морозом подарков.
Злые герои очень хотели испортить Новый год! Фото: пресс-служба главного управления образования Красноярска.
А что вы запомнили из своего детского Нового года больше всего? Расскажите об этом в комментариях!
Зачастую, чтобы сделать самый-самый костюм, который потом выиграет первый приз, материалы для него собирались чуть ли не весь год. Фото: пресс-служба главного управления образования Красноярска.
Дети готовили номера для выступления на утреннике. Их нужно было показать деду Морозу или злым героям, чтобы задобрить их. Фото: пресс-служба главного управления образования Красноярска.
Костюм зайца было сделать проще простого. Фото: пресс-служба главного управления образования Красноярска.
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