7 причин поехать в санаторий «Магистраль»

СЕГОДНЯ 12:00 2018-12-24T15:05:26+03:00

Берег Енисея, просторная территория, уникальные лечебные процедуры – и все это рядом с городом!

Этот санаторий создавался как ведомственный, для работников железной дороги, но сейчас здесь могут отдыхать и лечиться все красноярцы. Сегодня речь пойдет о возможностях и уникальных особенностях санатория для лечения и отдыха.

Фото: Мария ЛЕНЦ

1. Лечение

Здесь около ста процедур. Есть весь перечень физиотерапевтических процедур, разнообразные ванны: вихревые, минеральные, ароматические, парафино- и озокеритолечение, ингаляции и массажи.

Есть гипокситерапия – лечение воздухом с пониженным содержанием кислорода.

Есть подводное горизонтальное вытяжение позвоночника, пневмомассаж, и даже спелеокамера здесь особенная! Она полностью облицована соляными блоками Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, поднятыми с глубины 200-300 метров. Они обладают лечебным и бактерицидным эффектом, курс из 10-15 процедур равнозначен месяцу отдыха на море.

Есть ряд процедур по омоложению и очищению организма, которые особенно заинтересуют женщин. А есть предложения для улучшения мужского и женского здоровья, например, аппарат «Авантрон», единственный в Красноярске и Красноярском крае. Это безопасный и безболезненный метод магнитной стимуляции нервно-мышечного аппарата тазового дна и органов малого таза, пациенты отмечают улучшение после 5-7 процедур.

Все процедуры не только эффективные, но и приятные! К тому же курс лечения, начатый в профилактории, можно продолжать и самостоятельно: врачи санатория дадут вам индивидуальные рекомендации.

Фото: Мария ЛЕНЦ

2. Отдых

Свежий воздух, комфорт, прекрасное питание, развлечения на любой вкус – это и есть настоящий релакс после шумного города!

Для гостей санатория - одноместные, двухместные номера, «люксы» (однокомнатные, двухкомнатные, студии), отдельно стоящий бревенчатый гостевой дом с собственной сауной.

Каждый номер отличается уникальной стилистикой интерьера, у них даже названия есть! Из каждого номера – вид на Енисей или сосновый бор.

В меню - блюда европейской, русской и сибирской кухни. Гости заказывают блюда заранее, выбирают то, что они хотят.

Фото: Мария ЛЕНЦ

3. Отдых и лечение с детьми

Здесь есть все условия для малышей и детей постарше: игровая площадка и игровая комната с воспитателем, где можно оставить ребенка на время процедур. Есть занятия по декоративно-прикладному искусству плюс развлечения для гостей всех возрастов: бассейн, каток и пр.

Кстати, летом красноярцы отправляют сюда бабушек и дедушек с детьми, чтобы они отдыхали от городской жары. А взрослые их навещают и остаются с ними на выходные (предварительно нужно забронировать номер!).

И цены при оформлении путевки «Мать и дитя» приятные: малыши до двух лет – бесплатно, до 4-х лет - 20% стоимости основного места (без лечения), до 18 лет - 50%. Такая же скидка, 50%, предоставляется студентам и аспирантам до 24 лет, если они приедут с мамой или папой!

Лечение во всех санаториях страны возможно с 4 лет, и в «Магистрали» тоже. Прием и назначение процедур для детей проводит врач-педиатр.

Фото: Мария ЛЕНЦ

4. Отдых с друзьями и деловые встречи

Прекрасная лаунж-зона с кофе, коктейлями и десертами, летняя терраса, танцевальный зал, кинозал. Можно снять отдельный бильярдный или банкетный домик и провести время тесной компанией. Есть услуги класса «люкс»: хамам с массажем, пилингом, чаем – все это в отдельно стоящем доме, где будете только вы.

Для бизнес-встреч подойдут комфортные конференц-залы.

Фото: Мария ЛЕНЦ

5. Красота природы

«Магистраль» находится в сосновом бору, на берегу Енисея. Особенно замечательно расположена спортивная площадка: с катка зимой и с теннисного корта летом открывается вид на одну из самых крупных рек мира!

Здесь невозможно поверить, что совсем рядом – миллионный город, настолько поражает лесная тишина и снежная сказка зимой, обилие цветов – летом. Благоустроенная и ухоженная территория продолжает преображаться, но это пока секрет.

С другой стороны – 20 минут, и вы в городе, чтобы решить свои дела и после этого вернуться обратно в природу.

Фото: Мария ЛЕНЦ

6. Спорт

В санатории «Магистраль» созданы все условия для активных занятий спортом. Это тренажерный зал, бассейн, бильярд, настольный теннис, лечебная физкультура, каток и прогулки на свежем воздухе. Летом – теннисный корт и пляж.

Весь спортинвентарь (прокат велосипедов, роликов, скейтов, лодок, ракеток для тенниса, бадминтона, шахмат, аэрохоккея, и т.д.) входит в стоимость проживания.

Фото: Мария ЛЕНЦ

7. Множество вариантов отдыха и лечения

Оздоровительный центр «Магистраль» предлагает гибкие цены на размещение и лечение и множество вариантов на разные вкусы и с учетом свободного времени. Можно приехать на один день и даже на несколько часов! Можно выбрать путевку выходного дня, заказать проживание с лечением или без него, оплатить дополнительные услуги: баню, гостевой домик, бильярд и т.д.

Можно выбрать одну или несколько процедур и приезжать только на лечение (перечень процедур и их стоимость размещены на сайте санатория).

Можно приехать на творческий мастер-класс или в бассейн, а потом выпить чай или кофе в лаунж-зоне.

Единственное условие - согласовать возможность своего визита по телефону, поскольку безопасность пребывания отдыхающих превыше всего, территория санатория охраняется и попасть сюда можно только по пропуску.

КОНКРЕТНО

Санаторий «Магистраль»

Красноярск, ул. Лесная, 333

Тел. (391) 288-04-02, 299-14-90

Сайт: магистраль-центр.рф