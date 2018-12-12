От 500 рублей за метр: в Красноярске определили адреса елочных базаров

С 1 декабря предпринимателям официально разрешили заготавливать новогодние ели. В лесохозяйствах заранее отвели участки, где можно рубить молодые деревья. Работа там уже кипит. А когда ели начнут продавать в Красноярске, когда же откроются елочные базары? Традиционно это происходит в середине декабря. В этом году они начнут работать с 20 декабря. То есть к концу следующей недели в городе появятся первые торговые точки, где можно будет купить ель или пихту. Сначала – возле рынков, потому что здесь больше потенциальных покупателей. Но вскоре они будут чуть ли не в шаговой доступности. Причем продавцы твердо уверены: до боя курантов разберут почти все. В 2016 году горожане раскупили более 10 тысяч живых новогодних деревьев, в 2017-м – около 13 тысяч. Нынче наверняка будет не меньше.

Основный наплыв покупателей начинается после 20 декабря, апофеоз – 27-го – 29-го. Купить елку можно будет еще и 31 декабря днем. Продавцы уверяют, что при наплыве покупателей цены они не взвинчивают. Даже готовы уступить, если елку покупают в детский сад. В этом году цены вряд ли намного вырастут. Два года они держались на уровне 500 рублей за метр – ель и 1000 рублей за метр – пихта.

Совет специалистов

До праздника еще много дней, наряжать елку – рано. Как же тогда сохранить ее правильно? Продавцы дают совет: не заносите елку домой раньше времени. Пусть останется на холоде – на балконе или в неотапливаемом гараже. Занести в тепло нужно за пару часов до того, как наряжать. Поставить, чтобы оттаяла, и уже потом вешать на нее гирлянды и игрушки. Хотите сохранить в квартире на неделю-две, для этого нужна специальная влажная подставка.

Как выбрать?

- Хвоя должна быть слегка маслянистой на ощупь, ярко-зеленого цвета и источать при этом душистый запах.

- Свежесть дерева можно проверить, попытавшись сломать веточку: если гнется и плохо ломается, значит, срублена недавно.

При установке елки в доме нужно позаботиться об ее устойчивости, особенно если в доме есть дети и животные. Елка должна стоять на расстоянии от электроприборов.

Места елочных базаров в Красноярске

Свердловский район:

- проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 129;

- Судостроительная, 95;

- Свердловская, 113;

- Семафорная, 123.

Железнодорожный:

- Ломоносова, 94;

- Северо-Енисейская, 44;

- Менжинского, 10а;

- Новосибирская, 7 / переулок Овражный;

- Бограда, 134;

- Калинина, 2в;

- Ленина, 128

- Мира, 129.

Центральный:

- Республики (от Диктатуры Пролетариата до Грибоедова);

- Диктатуры Пролетариата (от Ады Лебедевой до Республики);

- Шахтеров, 51 (на площадке у магазина Rich Toys).

Кировский:

- Западная, 3а;

- «Красноярский рабочий», 67;

- «Красноярский рабочий», 120;

- Алеши Тимошенкова, 169;

- Транзитная, 30;

- Щорса, 31;

- Щорса, 46;

- Академика Павлова, 35.

Октябрьский:

- Карбышева, 6а;

- Тотмина, 19;

- Крупской, 8;

- Мирошниченко, 6;

- Высотная, 1 – 2 и 3 – 27;

- Тотмина, 1 – 3 и 35;

- Киренского, 25а, 11б и 13;

- Ладо Кецховели, 31 и 71;

Советский:

- 60 лет Образования СССР, 7б /1;

- Комсомольский, 16;

- Металлургов, 27, 29, 53 и 55;

- 78-й Добровольческой бригады, 12;

- 9 Мая, 12, 14а, 51а, 55;

- Взлетная, 18;

- Воронова, 29;

- Мате Залки, 5;

- Молокова, 3/1, 19 и 54;

- Новгородская, 3а;

- Октябрьская, 3а;

- Тельмана, 25.