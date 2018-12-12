От 500 рублей за метр: в Красноярске определили адреса елочных базаров
С 1 декабря предпринимателям официально разрешили заготавливать новогодние ели. В лесохозяйствах заранее отвели участки, где можно рубить молодые деревья. Работа там уже кипит. А когда ели начнут продавать в Красноярске, когда же откроются елочные базары? Традиционно это происходит в середине декабря. В этом году они начнут работать с 20 декабря. То есть к концу следующей недели в городе появятся первые торговые точки, где можно будет купить ель или пихту. Сначала – возле рынков, потому что здесь больше потенциальных покупателей. Но вскоре они будут чуть ли не в шаговой доступности. Причем продавцы твердо уверены: до боя курантов разберут почти все. В 2016 году горожане раскупили более 10 тысяч живых новогодних деревьев, в 2017-м – около 13 тысяч. Нынче наверняка будет не меньше.
Основный наплыв покупателей начинается после 20 декабря, апофеоз – 27-го – 29-го. Купить елку можно будет еще и 31 декабря днем. Продавцы уверяют, что при наплыве покупателей цены они не взвинчивают. Даже готовы уступить, если елку покупают в детский сад. В этом году цены вряд ли намного вырастут. Два года они держались на уровне 500 рублей за метр – ель и 1000 рублей за метр – пихта.
Совет специалистов
До праздника еще много дней, наряжать елку – рано. Как же тогда сохранить ее правильно? Продавцы дают совет: не заносите елку домой раньше времени. Пусть останется на холоде – на балконе или в неотапливаемом гараже. Занести в тепло нужно за пару часов до того, как наряжать. Поставить, чтобы оттаяла, и уже потом вешать на нее гирлянды и игрушки. Хотите сохранить в квартире на неделю-две, для этого нужна специальная влажная подставка.
Как выбрать?
- Хвоя должна быть слегка маслянистой на ощупь, ярко-зеленого цвета и источать при этом душистый запах.
- Свежесть дерева можно проверить, попытавшись сломать веточку: если гнется и плохо ломается, значит, срублена недавно.
При установке елки в доме нужно позаботиться об ее устойчивости, особенно если в доме есть дети и животные. Елка должна стоять на расстоянии от электроприборов.
Места елочных базаров в Красноярске
Свердловский район:
- проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 129;
- Судостроительная, 95;
- Свердловская, 113;
- Семафорная, 123.
Железнодорожный:
- Ломоносова, 94;
- Северо-Енисейская, 44;
- Менжинского, 10а;
- Новосибирская, 7 / переулок Овражный;
- Бограда, 134;
- Калинина, 2в;
- Ленина, 128
- Мира, 129.
Центральный:
- Республики (от Диктатуры Пролетариата до Грибоедова);
- Диктатуры Пролетариата (от Ады Лебедевой до Республики);
- Шахтеров, 51 (на площадке у магазина Rich Toys).
Кировский:
- Западная, 3а;
- «Красноярский рабочий», 67;
- «Красноярский рабочий», 120;
- Алеши Тимошенкова, 169;
- Транзитная, 30;
- Щорса, 31;
- Щорса, 46;
- Академика Павлова, 35.
Октябрьский:
- Карбышева, 6а;
- Тотмина, 19;
- Крупской, 8;
- Мирошниченко, 6;
- Высотная, 1 – 2 и 3 – 27;
- Тотмина, 1 – 3 и 35;
- Киренского, 25а, 11б и 13;
- Ладо Кецховели, 31 и 71;
Советский:
- 60 лет Образования СССР, 7б /1;
- Комсомольский, 16;
- Металлургов, 27, 29, 53 и 55;
- 78-й Добровольческой бригады, 12;
- 9 Мая, 12, 14а, 51а, 55;
- Взлетная, 18;
- Воронова, 29;
- Мате Залки, 5;
- Молокова, 3/1, 19 и 54;
- Новгородская, 3а;
- Октябрьская, 3а;
- Тельмана, 25.