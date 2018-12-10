Лучшая экспедиция по России: история возвращения Douglas C-47 из Арктики получила высшую награду РГО

Эта, без преувеличения достойная кинематографа, история стала известна благодаря комаде Красноярского краевого отделения Русского георгафического общества. Спустя долгие десятилетия забвения военный самолет Douglas C-47, переданный Советскому Союзу по программе лендлиза в годы Великой Отечественной, раскрыл свои тайны. 7 декабря в Кремле состоялась церемония награждения лучших проектов РГО. И в номинации «Экпедиция по России» награду, глобус и диплом, из рук президента страны, председателя попечительского совета РГО Владимира Путина получил проект «Борт Тюрикова. Возвращение».

Фото: Красноярское краевое отделение РГО

- Примерно 100 грантов Русское географическое общество выдает ежегодно и только 7 премий, - отметил президент. - Но остальные тоже делают очень важную работу, которая требует не только увлеченности, но подчас -и мужества. И эта работа позволяет нам понять, кто мы такие, откуда и куда мы идем, позволяет нам быть крепче изнутри. Это очень важно, поскольку это и есть один из элементов национальной идентичности – знание и понимание своей истории.

Затерянный в тундре

Самолет Douglas C-47 совершил аварийную посадку посреди таймырской тундры 23 апреля 1947 года. В полете у машины один двигатель отказал, другой перегрелся. Но командир корабля, 36-летний Максим Тюриков, смог в сложнейших условиях посадить борт на обледеневшее болото. Это спасло жизнь экипажа и 26 пассажиров, среди которых было пять заключенных Норильлага (часть общей системы ГУЛАГа).

Самолет Douglas C-47 в тундре, 2007 год. Фото: Красноярское краевое отделение РГО

Связь с землей у летчиков пропала еще в воздухе, когда борт Тюрикова попал в снежный заряд (так синоптики называют пургу и ливневый снег в Заполярье). Лететь пришлось вслепую. Впрочем, рейс изначально был трудный: требовалось долететь от Красноярска до мыса Косистый (Таймыр, бухта Кожевникова) – практически 10 часов полета. Там предстояло немного передохнуть, взять груз, пассажиров и отправиться обратно.

Подготовка самолета к транспортировке. Фото: Красноярское краевое отделение РГО

- Они должны были сесть в Хатанге на дозаправку, - рассказывает дочь летчика Авелина Ациферова. - Но сбились с курса и улетели на 600 километров дальше, к поселку Волочанка. Летели 6 часов, в начале полета отказал левый двигатель, а потом и правый перегрелся, топливо заканчивалось… Отец нашел «окно» в облаках и посадил машину.

Только мастерство Максима Тюрикова спасло жизнь людям. Никто при посадке серьезно не пострадал. Потом начались долгие дни и недели ожидания. Люди были в панике: не понимали, где находятся – вокруг на сотни километров только снег и холод, провизия заканчивалась. На четвертый день Тюриков, несколько членов экипажа и пять зеков (всего 9 человек) ушли в тундру – на удачу, искать подмоги.

Командир корабля, 36-летний Максим Тюриков, смог в сложнейших условиях посадить борт на обледеневшее болотоФото: Мария ЛЕНЦ

Эксперты, изучающие историяю Douglas C-47, сходятся в одном: уводя зеков от самолета, командир корабля Максим Тюриков, по сути, еще раз спас жизни оставшихся в ожидании помощи пассажиров. Есть свидетельства, что заключенные угрожали пилотам и пассажирам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/681508" frameborder="0"></iframe> Награждение. Видео: Красноярское краевое отделение РГО.

- Вообще, документальных подтверждений этому факту, к сожалению, нет, - высказывает мнение инженер-исследователь СФУ, член РГО Александр Матвеев. - Если же рассматривать характер Тюрикова, то он человек прямой и правильный. Произошла посадка, командир не мог этих зеков выгнать в тундру. Оставлять их тоже очень опасно: на борту были женщины и дети. Все, что ему оставалось – увести их.

Доставка фюзеляжа самолета на баржу. Август 2016 года. Фото: Красноярское краевое отделение РГО

Спустя три недели затерянный в тундре самолет нашли, и оставшихся эвакуировали. Тело Максима Тюрикова обнаружил в 1953 году один из оленеводов в 120 километрах от места крушения, у истока реки Шайтан.

Установить личность пилота помогли вещи – планшет, записная книжка с именем, компас, ручка и карта местности. Сохранились также части одежды. Максима Тюрикова похоронили в Красноярске, на Троицком кладбище.

Возвращение и награда

Операция по возвращению Douglas C-47 из тундры длилась два года. Первым делом, в 2016 году, члены Русского географического общества при поддержке меценатов (авиакомпания «АэроГео», Енисейское пароходство, «Норникель», «СУЭК», «РУСАЛ», золотодобывающая компания «Полюс») и властей края эвакуировали корпус многотонной машины. На следующий год – крылья. Сейчас самолет находится в Красноярске в ожидании восстановления.

Фото: Красноярское краевое отделение РГО

- По сути, эта награда принадлежит не только нам, она – достояние всех жителей края, - сказал на вручении премии РГО в Кремле Максим Спириденко, председатель Красноярского краевого отделения РГО. - Наша общая победа– это вклад в сохранение исторической памяти. Большое спасибо всем, кто участвовал в проекте и помогал нам осуществить эту масштабную экспедицию. Эта высокая награда принадлежит всем тем, кто участвовал в истории Douglas C-47.

И эта награда - действительно признание. Хотя история Douglas C-47 на этом не закончилась: исследователи планируют обратиться к минобороны России, чтобы восстановлением легендарного самолета занялись лучшие специалисты в стране. Впоследствии отреставрированный самолет должен занять свое место в Парке-музее освоения Севера, который планируется создать на острове Молокова в Красноярске.

В номинации «Экпедиция по России» награду из рук президента страны, председателя попечительского совета РГО Владимира Путина получил проект «Борт Тюрикова. Возвращение». Фото: Красноярское краевое отделение РГО

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