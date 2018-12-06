Ледяные и снежные горки 2018-2019 в Красноярске: где лучше покататься на тюбингах, ватрушках и санках с детьми

С наступлением зимы в город приходят настоящие сибирские забавы. Одно из них, конечно же, катание с горы: на санках, плюшках, ледянке, на новомодных приспособлениях и классической «картонке». «Комсомольская правда»-Красноярск составила список мест, где можно прокатиться « с ветерком».

Фан-парк «Бобровый лог»

Адрес: ул. Сибирская, 92, телефон: 8 (391)256-86-86

Режим работы: выходные и праздничные дни с 12:00 до 21:00

Стоимость: абонемент выдается на 2 часа, детский – 180 рублей, взрослый – 300 рублей

Горнолыжный комплекс «Каштак»

Адрес: 2-я Боровая ул., 67, телефон: 8 (391) 261-11-86

Режим работы: будни с 15:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни с 10:00 до 22:00

Стоимость: плюшку можно взять напрокат, цена за 1 час — 200 рублей, если приехали со своей плюшкой, то платим только за вход 250 рублей/ день

Тюбинг-парк «Русские горки»

Адрес: 60 лет образования СССР проспект, 20г/4, телефон: 8 (391)294-10-28

Режим работы: с 10:00 до 22:00 без выходных

Стоимость: в будние дни за 1 час проката:

маленькая плюшка — 50 руб.,

средняя плюшка — 100 руб.,

большая плюшка — 150 руб.,

супербольшая — 200 руб.,

плюшка-ромашка (на большую компанию) — 300 руб.

выходные - за 1 час проката:

маленькая плюшка — 50 руб.,

средняя плюшка — 150 руб.,

большая плюшка — 200 руб.,

супербольшая — 250 руб.,

плюшка-ромашка (на большую компанию) — 350 руб

Лыжный стадион "Ветлужанка"

Адрес: ул. Елены Стасовой, 65, телефон: 8 (908) 212-98-94

Режим работы: до 20:00

Стоимость: прокат плюшек на 1 час, маленькая — 100 рублей, большая — 150 рублей

Airpark «Кузнецово» (Alfa Future People)

Адрес: Красноярск, телефон: 8 (391) 250-01-12

Режим работы: каждый день с 10:00 до 22:00

Стоимость: действует прокат по времени, на 30 минут — 100 рублей, на 1 час — 150 рублей, на весь день — 500 руб.

Красноярский Стрелковый Комплекс "Кубеково"

Адрес: Глубокий обход Красноярска, автодорога, 20.1 км, Красноярск, телефон: 8 (391) 232-42-51

Режим работы: понедельник, вторник – закрыто, со среды по пятницу с 9:00 до 18:00

Стоимость: Одинарная плюшка будни: 200 рублей/час, 400 рублей/день

Выходные: 300 рублей/час, 700 рублей/день

Двойная плюшка будни: 300 рублей/час, 600 рублей/день

Выходные: 400 рублей/час, 900 рублей/день

Эко-парк «Адмирал»

Адрес: ул. Вавилова, 92А,телефон: 8 (391) 205-00-80

Режим работы: каждый день с 10.00 до 20.00

Стоимость: вход в парк оплачивается отдельно, для взрослых — 100 рублей, детям — 50 рублей, прокат плюшек 1 час/150 рублей.