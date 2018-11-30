С 2019 года заработает новый закон о садоводстве: что изменится для красноярцев

На вопросы корреспондента «КП» сегодня отвечает начальник отдела развития садоводства, огородничества и дачного хозяйства краевого министерства сельского хозяйства и торговли Светлана Власова.

– С 1 января 2019 года заработает новый закон о садоводстве. В каких формах будут работать некоммерческие объединения после его вступления в силу?

– Да, с 1 января 2019 года вступает в силу Федеральный закон № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Он пришел на смену закону № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан».

Новый закон предусматривает две формы некоммерческих организаций: садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. Обе эти формы являются видом товарищества собственников недвижимости. Напомню, что ранее объединения дачников, садоводов и огородников могли существовать в девяти организационных формах, в том числе как дачное некоммерческое товарищество, садоводческий, огороднический или дачный потребительский кооператив, садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое партнерство. Теперь некоммерческие объединения граждан в этих формах подлежат реорганизации в соответствии с действующим законодательством.

Всем сегодняшним объединениям после 1 января необходимо привести в соответствие свои Уставы. Мы подготовили таблицу соответствий положений Устава действующей норме закона. Она размещена на сайте министерства сельского хозяйства и торговли края в разделе «Садоводство».

Также новый закон предусматривает ведение садоводства или огородничества без создания товарищества. Такие граждане самостоятельно взаимодействуют с органами государственной власти, органами местного самоуправления. В этом случае договоры на потребление ресурсов, в том числе энергоснабжения, подписываются напрямую физическими лицами – собственниками земельных участков.

Изменения коснулись и порядка избрания председателя. Ранее его избирали решением общего собрания сроком на 2 года, новый закон увеличил это срок до 5 лет.