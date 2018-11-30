Скоростная развязка на Волочаевской в Красноярске готова: история большой стройки

Вот и подошло к завершению строительство левобережной развязки в створе улицы Волочаевской, которая напрямую соединила Николаевский мост (который многие красноярцы по-прежнему предпочитают назвать Четвертным) и улицу Копылова.

Новая развязка.

С этой магистралью для многих связаны надежды, что наконец-то закончатся бесконечные пробки на улицах города, особенно по утрам. Что с одного берега на другой можно будет доехать за считанные минуты.

Это было стратегическим решением для всего Красноярска. Благодаря новой магистрали транспортные потоки города (все на это надеются) перераспределятся. Теперь из Академгородка, Ветлужанки, Мясокомбината, Солонцов смогут напрямую добраться до Свердловского района и далее – хоть в Бобровый лог, хоть в Дивногорск. Значительно разгрузится исторический центр и главная городская переправа – Коммунальный мост.

Фото: Крудор

Свое «боевое» крещение транспортная развязка примет в марте 2019 года, во время проведения Универсиады. Ведь она соединяет Деревню Универсиады, «Платинум Арену Красноярск», в которой пройдут церемонии открытия и закрытия Студенческих игр. А также всесезонный парк спорта и отдыха «Фанпарк «Бобровый лог», в котором пройдут соревнования по горнолыжному спорту.

Открывается развязка 30 ноября. После того, как в торжественной обстановке в 11 часов дня по старой доброй традиции разрежут ленточки, автокраны уберут бетонные блоки и – добро пожаловать, красноярцы!

Строительство развязки. Фото: Крудор

23 месяца

– столько времени шло строительство развязки. Началось оно в декабре 2016 года, когда на стройплощадку пришла тяжелая техника и бригады рабочих. Согласно контракту, подрядчик – СК «Сибиряк» – должен был сдать объект до 30 ноября 2018 года. Свое обязательство он выполнил.

Фото: Крудор

3 278 824 551,65 рублей

- стоимость строительства. Это на 49,9 миллиона рублей меньше первоначальной цены контракта. В аукционе принимали участие 4 предприятия, из которых 3 – красноярские и 1 – новосибирская. «Сибиряк» выиграл тендер, предложив самую низкую цену. Финансирование строительства велось из федерального бюджета.

2 километра с 4 путепроводами

– длина развязки от Дубровинского до Копылова. А общая протяженность в погонных метрах – 8 387,63.

Развязка за день до открытияФото: Мария ЛЕНЦ

6 полос движения

– в двух направлениях. Согласно расчетам, такая ширина магистрали позволит пропускать в период самого интенсивного движения более 6 тысяч автомобилей в час. Обратите внимание, что на магистрали, как и на Четвертом мосту, есть выделенные полосы для общественного транспорта. В скором времени там появится несколько новых автобусных маршрутов.

Развязка за день до открытияФото: Мария ЛЕНЦ

5 подземных и 1 наземный переход

– возвели строители для пешеходов. Обратите внимание, что на протяжении всей развязки, от моста и до Копылова, не будет ни одного светофора. Поэтому, чтобы перейти улицу, пешеходам нужно будет либо спуститься под землю, либо пройти по новенькому виадуку, с которого, кстати, открывается великолепный вид. Переходы оборудованы пандусами и лифтами для мам с колясками и маломобильных красноярцев.

9 подпорных стен

– установили строители, чтобы укрепить склоны. И не только стены. По проекту во время строительства автомагистрали была уложен совершенно новый трубопровод, по которому от Красноярской ГЭС-2 снабжаются теплом дома в Октябрьском и частично в Железнодорожном районах. Обустроена ливневая канализация. Так что эта часть города избавлена от коммунальных проблем на долгие-долгие годы.

Строительство развязки. Фото: Крудор

611 жилых и хозяйственных строений

- было снесено на пути будущей автомагистрали. Владельцы строений были переселены в новые квартиры или, на выбор, получили денежную компенсацию из бюджета.

Какие автобусы пустят

Первый автобусный маршрут, который пройдет по новой развязке на Волочаевской - №34а, его запустят от поселка Таймыр через Николаевский мост до химзавода. Известна и примерная схема движения автобуса: от Ботанического по Тотмина, Высотной, Волочаевской и Свердловской, затем по 60 лет Октября и до химзавода. При этомпоявится две новые остановки - ул. Пастеровская и ул. Сопочная.

Как проехать по развязке