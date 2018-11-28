Как беречь природу и получать за это книги?

Помните, в 70-е годы прошлого века в нашей стране все дружно собирали макулатуру? В советских школах это делали дважды в год, соревновались между классами и городами. Старая бумага даже была дефицитом, как, впрочем, и все остальное в те годы: 20 кг можно было обменять на детектив или роман.

Сейчас дефицит сменился искренним желанием беречь природу, эффективно использовать ресурсы, не снижая при этом качество жизни. Именно все это и соединилось в акции «Комсомольской правды» «Сохрани лес. Прочти книгу»: мы сами забираем собранную макулатуру, она оценивается в рублях по тарифам компании, которая принимает ее на переработку, но вместо денег наши участники выбирают книжные коллекции «КП». Напомним, килограмм макулатуры стоит очень дешево, 3-5 рублей, собирать и сдавать старую бумагу экономически невыгодно, да и не везде принимают «семейные» запасы весом в 10-15 килограммов. И красноярцы чаще всего выбрасывают ценное вторсырье, но при этом готовы его отдать на благое дело.

Красноярск+Ачинск

Акция «Сохрани лес. Прочти книгу» идет третий год подряд, в ней несколько этапов, итоги подводятся каждые 3-4 месяца и в целом по году.

В 2017 году в Красноярске собрали 90 тонн, больше всех среди регионов «КП», в которых проводится такая акция.

В прошлом году присоединился Ачинск, школьники этого города собрали около 30 тонн! Проблема городов и районов края в том, что там не принимают бумагу на переработку и ее нужно вывозить в Красноярск, а это дорого! В Ачинске помогла администрация города, выделила два КамАЗа. Опыт Ачинска оказался очень важным: во-первых, школы города получили выбранные книги и сделали доброе и полезное дело, во-вторых, активное участие власти в экологическом проекте дает пример и другим городам и районам края.

В этом году в акции много новичков. И особо хочется выделить Центр внешкольной работы и детскую библиотеку имени Павла Бажова.

- Мы рассказали об акции на своем сайте и в соцсетях, жители соседних домов принесли нам не только макулатуру, но и книги. Те, что входят в школьную программу и находятся в хорошем состоянии, берем в фонд, остальное – сдаем, – рассказали нам сотрудники библиотеки.

Опыт этих двух участников показывает, что в акции «Сохрани лес. Прочти книгу» могут принимать участие не только детские коллективы, но и любые предприятия и организации и получать книги для подарков и в личные библиотеки сотрудников. Опыт последней книжной ярмарки показал, что самым высоким спросом пользуется коллекция «Современные художники». Мы сами приедем, взвесим и заберем ненужную бумагу и обменяем ее на книги!

В книжных коллекциях "КП" есть что почитать и малышам, и подросткам.Фото: Андрей МИНАЕВ

Секреты успеха

Лидеры осеннего этапа рассказали нам, как привлечь людей участвовать в акции.

Первый секрет – соревнования между детьми и между классами.

- Весной мы собрали 1300 кг, сейчас 1768, идут соревнования, все хотят быть лучшими, - рассказали нам в школе №3.

- У нас есть таблица на школьном сайте, все видят результаты, - добавляют в лицее №28.

- Для победителей испекли в школьной столовой сладкие пироги с повидлом и с брусникой, - это идея гимназии №4, которая и стала победителем осеннего этапа!

Второй секрет – опора на родителей.

- Мы каждый год участвуем, в прошлом году собрали 1500 кг, в этом почти 700, и это благодаря родителям, - рассказывают в детском саду №197 ОАО "РЖД". – Говорят, благодаря акции очистили все балконы и гаражи!

Третий секрет – привлечение всех желающих!

- Макулатуру несут все! И совет ветеранов, и почта, и небольшие офисы рядом со школой. Хранить нам негде, поэтому очень удобно, что бумагу вывозят организаторы акции, - рассказывает постоянный участник и неоднократный призер акции Елена Ударцева, библиотекарь школы №10. – Мы уже почти все книжные коллекции «Комсомолки» собрали.

И еще одна маленькая хитрость – поставить красивые коробочки для сбора макулатуры. Например, в детских садах их делают в виде кошечек и собачек. Это привлекает внимание и напоминает, что сбор макулатуры – этот тот самый вклад в сохранение природы, который может сделать каждый и сделать это очень легко!

Знай наших!

Тройка лидеров среди школ:

МАОУ "Гимназия №4" – 2672 кг

МБОУ "Лицей №28" – 2168 кг

МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов им. Ю.А. Овчинникова – 1821 кг

Тройка лидеров среди детских садов:

МДБОУ № 269 – 1178 кг

МАДОУ «Детский сад комбинированной направленности №9» г. Сосновоборск – 1076 кг

МБДОУ №44 – 836 кг

Конкретно

Акция «Сохрани лес. Прочти книгу» начинает следующий этап. Присоединиться могут не только школы и детские сады, но все предприятия и учреждения Красноярска. По всем вопросам звоните по тел. (391)206-96-55. Познакомиться с коллекциями «Комсомольской правды» можно на сайте kp124.ru

Только факты

- 100 килограмм макулатуры – это одно спасенное дерево;

- один человек тратит в год около 50 кг бумаги, то есть за два года уничтожает дерево;

- около четверти всего мусора на планете – макулатура;

- бумагу можно повторно перерабатывать до 7 раз;

- появление компьютеров, различных систем электронного документооборота и прочих современных технологий ничего не изменило! За последние несколько мировое потребление бумаги увеличилось в несколько раз;

- в большинстве европейских стран перерабатывается от 50 до 99% бумаги, в России всего 12%.

Издательский дом «Комсомольская правда» благодарит всех участников акции:

Школы

МБОУ ДО "Центр внешкольной работы"

МОУ СШ №63

МБОУ СШ №97

МБОУ СШ №92

МАОУ Гимназия №11

МБОУ СШ №90

МБОУ СШ №66

МБОУ "Гимназия №8"

МБОУ СШ №46

МАОУ СШ №144

МАОУ Гимназия №6

МБОУ СШ №3

МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов им. Ю.А. Овчинникова

МБОУ "Лицей №28"

МАОУ "Гимназия №4

Детские сады

МБДОУ №22

МБДОУ №86

МБДОУ №222 - 238кг

МБДОУ №33

МБОУ СШ №133 структурное подразделение "Детский сад"

МБДОУ №4

ЦБС им. Островского детская библиотека имени Павла Бажова

МБДОУ №17

МБДОУ "Детский сад №273"

МБДОУ №248

МБДОУ №41

МБДОУ №326

ЧДОУ "д/с №197" ОАО "РЖД"

МБДОУ №44

МАДОУ «Детский сад комбинированной направленности №9» г. Сосновоборск

МБДОУ №269