Как беречь природу и получать за это книги?
Помните, в 70-е годы прошлого века в нашей стране все дружно собирали макулатуру? В советских школах это делали дважды в год, соревновались между классами и городами. Старая бумага даже была дефицитом, как, впрочем, и все остальное в те годы: 20 кг можно было обменять на детектив или роман.
Сейчас дефицит сменился искренним желанием беречь природу, эффективно использовать ресурсы, не снижая при этом качество жизни. Именно все это и соединилось в акции «Комсомольской правды» «Сохрани лес. Прочти книгу»: мы сами забираем собранную макулатуру, она оценивается в рублях по тарифам компании, которая принимает ее на переработку, но вместо денег наши участники выбирают книжные коллекции «КП». Напомним, килограмм макулатуры стоит очень дешево, 3-5 рублей, собирать и сдавать старую бумагу экономически невыгодно, да и не везде принимают «семейные» запасы весом в 10-15 килограммов. И красноярцы чаще всего выбрасывают ценное вторсырье, но при этом готовы его отдать на благое дело.
Красноярск+Ачинск
Акция «Сохрани лес. Прочти книгу» идет третий год подряд, в ней несколько этапов, итоги подводятся каждые 3-4 месяца и в целом по году.
В 2017 году в Красноярске собрали 90 тонн, больше всех среди регионов «КП», в которых проводится такая акция.
В прошлом году присоединился Ачинск, школьники этого города собрали около 30 тонн! Проблема городов и районов края в том, что там не принимают бумагу на переработку и ее нужно вывозить в Красноярск, а это дорого! В Ачинске помогла администрация города, выделила два КамАЗа. Опыт Ачинска оказался очень важным: во-первых, школы города получили выбранные книги и сделали доброе и полезное дело, во-вторых, активное участие власти в экологическом проекте дает пример и другим городам и районам края.
В этом году в акции много новичков. И особо хочется выделить Центр внешкольной работы и детскую библиотеку имени Павла Бажова.
- Мы рассказали об акции на своем сайте и в соцсетях, жители соседних домов принесли нам не только макулатуру, но и книги. Те, что входят в школьную программу и находятся в хорошем состоянии, берем в фонд, остальное – сдаем, – рассказали нам сотрудники библиотеки.
Опыт этих двух участников показывает, что в акции «Сохрани лес. Прочти книгу» могут принимать участие не только детские коллективы, но и любые предприятия и организации и получать книги для подарков и в личные библиотеки сотрудников. Опыт последней книжной ярмарки показал, что самым высоким спросом пользуется коллекция «Современные художники». Мы сами приедем, взвесим и заберем ненужную бумагу и обменяем ее на книги!
В книжных коллекциях "КП" есть что почитать и малышам, и подросткам.Фото: Андрей МИНАЕВ
Секреты успеха
Лидеры осеннего этапа рассказали нам, как привлечь людей участвовать в акции.
Первый секрет – соревнования между детьми и между классами.
- Весной мы собрали 1300 кг, сейчас 1768, идут соревнования, все хотят быть лучшими, - рассказали нам в школе №3.
- У нас есть таблица на школьном сайте, все видят результаты, - добавляют в лицее №28.
- Для победителей испекли в школьной столовой сладкие пироги с повидлом и с брусникой, - это идея гимназии №4, которая и стала победителем осеннего этапа!
Второй секрет – опора на родителей.
- Мы каждый год участвуем, в прошлом году собрали 1500 кг, в этом почти 700, и это благодаря родителям, - рассказывают в детском саду №197 ОАО "РЖД". – Говорят, благодаря акции очистили все балконы и гаражи!
Третий секрет – привлечение всех желающих!
- Макулатуру несут все! И совет ветеранов, и почта, и небольшие офисы рядом со школой. Хранить нам негде, поэтому очень удобно, что бумагу вывозят организаторы акции, - рассказывает постоянный участник и неоднократный призер акции Елена Ударцева, библиотекарь школы №10. – Мы уже почти все книжные коллекции «Комсомолки» собрали.
И еще одна маленькая хитрость – поставить красивые коробочки для сбора макулатуры. Например, в детских садах их делают в виде кошечек и собачек. Это привлекает внимание и напоминает, что сбор макулатуры – этот тот самый вклад в сохранение природы, который может сделать каждый и сделать это очень легко!
Знай наших!
Тройка лидеров среди школ:
МАОУ "Гимназия №4" – 2672 кг
МБОУ "Лицей №28" – 2168 кг
МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов им. Ю.А. Овчинникова – 1821 кг
Тройка лидеров среди детских садов:
МДБОУ № 269 – 1178 кг
МАДОУ «Детский сад комбинированной направленности №9» г. Сосновоборск – 1076 кг
МБДОУ №44 – 836 кг
Конкретно
Акция «Сохрани лес. Прочти книгу» начинает следующий этап. Присоединиться могут не только школы и детские сады, но все предприятия и учреждения Красноярска. По всем вопросам звоните по тел. (391)206-96-55. Познакомиться с коллекциями «Комсомольской правды» можно на сайте kp124.ru
Только факты
- 100 килограмм макулатуры – это одно спасенное дерево;
- один человек тратит в год около 50 кг бумаги, то есть за два года уничтожает дерево;
- около четверти всего мусора на планете – макулатура;
- бумагу можно повторно перерабатывать до 7 раз;
- появление компьютеров, различных систем электронного документооборота и прочих современных технологий ничего не изменило! За последние несколько мировое потребление бумаги увеличилось в несколько раз;
- в большинстве европейских стран перерабатывается от 50 до 99% бумаги, в России всего 12%.
Издательский дом «Комсомольская правда» благодарит всех участников акции:
Школы
МБОУ ДО "Центр внешкольной работы"
МОУ СШ №63
МБОУ СШ №97
МБОУ СШ №92
МАОУ Гимназия №11
МБОУ СШ №90
МБОУ СШ №66
МБОУ "Гимназия №8"
МБОУ СШ №46
МАОУ СШ №144
МАОУ Гимназия №6
МБОУ СШ №3
МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов им. Ю.А. Овчинникова
МБОУ "Лицей №28"
МАОУ "Гимназия №4
Детские сады
МБДОУ №22
МБДОУ №86
МБДОУ №222 - 238кг
МБДОУ №33
МБОУ СШ №133 структурное подразделение "Детский сад"
МБДОУ №4
ЦБС им. Островского детская библиотека имени Павла Бажова
МБДОУ №17
МБДОУ "Детский сад №273"
МБДОУ №248
МБДОУ №41
МБДОУ №326
ЧДОУ "д/с №197" ОАО "РЖД"
МБДОУ №44
МАДОУ «Детский сад комбинированной направленности №9» г. Сосновоборск
МБДОУ №269